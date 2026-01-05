본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정부부처

김민석-조국 면담…사회대개혁委 혁신당서 3인 추천키로

손선희기자

입력2026.01.05 15:01

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국무총리 소속 자문기구인 사회대개혁위원회에 조국혁신당 추천 3명의 위원이 추가된다.

김민석 국무총리(왼쪽)와 조국 혁신당 대표가 5일 오전 정부서울청사에서 면담을 갖고 기념 촬영을 하고 있다. 국무조정실

김민석 국무총리(왼쪽)와 조국 혁신당 대표가 5일 오전 정부서울청사에서 면담을 갖고 기념 촬영을 하고 있다. 국무조정실

AD
원본보기 아이콘

5일 국무조정실과 조국혁신당에 따르면 김민석 국무총리와 조국 혁신당 대표는 이날 오전 정부서울청사에서 면담을 갖고 사회대개혁위원회 운영에 대한 의견을 나눴다.


사회대개혁위원회는 지난달 15일 시민사회·정당정부가 참여한 가운데 출범했다. 위원장을 맡은 박석운 한국진보연대 공동대표를 비롯해 총 50인 이내로 구성되는데, 혁신당 측은 그간 조직 재편 등을 요구하며 참여하지 않았다. 혁신당은 이날 면담 후 보도자료를 내고 "혁신당이 조만간 위원 3인을 추천하기로 함에 따라 위원회 구성이 마침내 완료될 예정"이라고 밝혔다.

국무조정실도 보도자료를 통해 "김 총리는 위원회에서 논의될 과제들이 보다 폭넓은 정치적 참여와 사회적 합의를 통해 추진돼야 한다는 점을 강조하며 혁신당도 함께 참여해 줄 것을 당부했다"며 "조 대표는 '혁신당은 그동안 광장시민연대와 5개 정당 공동선언의 취지를 적극 반영한 운영을 요청해왔다'고 설명하며, 위원회에 적극 참여하겠다는 뜻을 밝혔다"고 전해다.


아울러 "이번 면담을 통해 국무총리는 위원회 활동에 대해 대통령에게 지속 보고해 국정에 반영될 수 있도록 노력하고, 혁신당은 그간 유보됐던 위원 추천을 실행하는 것으로 합의했다"고 덧붙였다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 여성들 사로잡은 K디저트 "한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

새벽 2시의 급습…'피자 주문 급증'이 힌트였다?

CES 2026 개막 D-2, 미래 도시 펼쳐진다…가전·전장·모빌리티 총출동

울퉁불퉁 노면도 안정적…현대차 '굴러다니는 AI 로봇' 현실로

노태문·류재철, CES 2026서 글로벌 데뷔전…삼성·LG 'AI 비전' 선보인다

노태문 "삼성, 매년 5억대 기기 출하…통합된 AI 경험 실현"

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

"외국계 기업 못 믿나?" 쿠팡 사태, 알리·테무 '불똥'…네이버 '반사이익'

새로운 이슈 보기