부산항 크루즈터미널이 어디야?… '북항'·'영도' 이름 구분해 혼선 없앤다

부산항만공사, 부산항 크루즈터미널 2곳 개편



기존 부산항 '국제여객터미널'은 그대로 유지

부산항 '크루즈터미널'이 여기 아니었어?

혼동을 초래했던 부산항 북항 크루즈터미널 2곳의 이름이 개편됐다. '북항'과 '영도' 지명이 터미널 명칭 앞에 각각 이름붙어 이용객의 혼선을 줄이게 됐다. 기존 국제여객터미널은 그대로 유지된다.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 크루즈 이용객의 편의를 높이기 위해 부산항 크루즈터미널 명칭을 지리적 위치 중심으로 정비해 2026년 1월 1일부터 적용했다고 5일 알렸다.

부산항은 북항과 영도에 크루즈터미널이 나뉘어 운영되고 있었다. 그동안 '부산항 국제크루즈터미널', '부산항 국제여객 2터미널' 등 구분하기 힘든 명칭이 사용되면서 관광객과 운송 종사자들이 위치를 구분하기 어렵다는 지적을 받았다. 특히 크루즈 승객이 시내 관광 후 택시를 이용해 복귀하는 과정에서 실제 선박이 접안한 터미널이 아닌 다른 터미널로 이동하는 사례도 발생했다.

부산항만공사는 이러한 혼선을 줄이기 위해 터미널 명칭에 지역명을 반영했다. 기존 동구 초량동의 '부산항 국제여객 2터미널'은 '부산항 북항 크루즈터미널(Busan North Port Cruise Terminal)'로 바뀌었다. 영도구 동삼동의 '부산항 국제크루즈터미널'은 '부산항 영도 크루즈터미널(Busan Yeong-Do Cruise Terminal)'로 변경됐다.

일본 노선 카페리와 여객선이 이용하는 동구 충장대로의 부산항 국제여객터미널은 혼선을 최소화하기 위해 기존 명칭을 유지했다.

이번 명칭 개편으로 크루즈 승객은 물론 택시·버스 운수 종사자, 여행사와 선사 현장 담당자들이 '북항'과 '영도'라는 명칭만으로도 목적지를 명확히 인식할 수 있게 된다. 공사는 관광 홍보물과 지도, 안내판, 온라인 검색 등에서도 표기를 통일할 수 있어 정보 전달과 도시 홍보 효과도 높아질 것으로 보고 있다.

송상근 부산항만공사 사장은 "터미널 명칭을 실제 위치 기준으로 정비해 크루즈 관광객의 이동 혼선을 줄이고 의사소통 효율을 높였다"며 "이용객 관점에서 불편 요소를 개선해 부산항 크루즈 서비스 품질을 높이겠다"고 말했다.

부산항 영도 크루즈터미널. AD 원본보기 아이콘

부산항국제여객터미널(앞쪽)과 부산항 북항 크루즈터미널(오른쪽 크루즈 정박 시설). 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



