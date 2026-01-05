본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

정읍시 "모든 치매 환자에 치료비 지원" 소득 기준 폐지

호남취재본부 민현기기자

호남취재본부 표영길

입력2026.01.05 15:33

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

치매안심센터 등록 시 누구나 혜택

전북 정읍시치매안심센터 전경. 전북 정읍시 제공

전북 정읍시치매안심센터 전경. 전북 정읍시 제공

AD
원본보기 아이콘

전북 정읍시가 올해 1월부터 치매 치료비 지원의 소득 기준을 전면 폐지하고 모든 치매 환자에게 약제비를 지원하며 '정읍형 치매책임제'의 본격적인 돛을 올렸다.


5일 정읍시에 따르면 이번 '치매 치료 관리비 확대 지원 사업'은 경제적 이유로 치료를 포기하는 사례를 방지하고, 치매 환자와 가족의 돌봄 부담을 공공이 함께 나누기 위해 마련된 선제적 복지 조치다.

지원 대상은 정읍시에 주민등록을 둔 치매 환자로 정읍시 치매안심센터에 등록하면 소득이나 재산과 관계없이 누구나 혜택을 받을 수 있다. 지원 범위는 치매 약제비와 처방 당일 진료비의 본인 부담금이며, 월 최대 3만원 한도 내에서 실비로 지급된다.


정읍시는 이번 조치를 시작으로 예방 교육부터 조기 검진, 치료 연계에 이르는 통합 관리 체계를 더욱 고도화할 방침이다. 치매 치료 관리비 지원에 관한 자세한 사항은 정읍시 치매안심센터를 통해 안내받을 수 있다.


이학수 정읍시장은 "치매 관리의 핵심은 조기 진단과 꾸준한 치료를 통해 중증화를 막는 것"이라며 "이번 확대 지원을 통해 환자와 가족들이 경제적 걱정 없이 치료에만 전념할 수 있도록 시 차원의 관리 책임을 더욱 강화하겠다"고 강조했다.




호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 여성들 사로잡은 K디저트 "한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

새벽 2시의 급습…'피자 주문 급증'이 힌트였다?

CES 2026 개막 D-2, 미래 도시 펼쳐진다…가전·전장·모빌리티 총출동

울퉁불퉁 노면도 안정적…현대차 '굴러다니는 AI 로봇' 현실로

노태문·류재철, CES 2026서 글로벌 데뷔전…삼성·LG 'AI 비전' 선보인다

노태문 "삼성, 매년 5억대 기기 출하…통합된 AI 경험 실현"

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

"외국계 기업 못 믿나?" 쿠팡 사태, 알리·테무 '불똥'…네이버 '반사이익'

새로운 이슈 보기