본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주 동구, '추억의 충장축제' 총감독에 황운기씨

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.01.05 15:34

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
황운기 신임 충장축제 총감독.

황운기 신임 충장축제 총감독.

AD
원본보기 아이콘

광주 동구는 제23회 광주 추억의 충장축제에 황운기 전 '파워풀대구 페스티벌' 총감독을 신임 총감독으로 위촉했다고 5일 밝혔다.


황운기 총감독은 '파워풀대구 페스티벌' 총감독을 6회 역임하며 축제 기획과 운영 전반에서 탁월한 성과를 인정받은 축제 전문가다. 더불어 원주 '다이내믹 댄싱카니발' 총연출, 국내 최초 퍼레이드 축제 연구로 취득한 공연예술학 박사학위 등 이론과 현장을 두루 갖춘 국내 대표 퍼레이드 축제 연출가로 평가받고 있다.

이번 총감독 위촉은 제22회 충장축제 폐막식에서 차기 축제의 주제인 '추억의 노래'를 조기에 공개한 데 따른 후속 조치로, 한발 앞선 기획과 실행력 확보를 위해 예년보다 앞당겨 진행됐다. 황 총감독은 충장축제에 전념하여 축제의 완성도와 전문성을 한층 끌어올리는 데 집중할 계획이다.


앞서 광주 동구는 지난해 11월부터 약 16명의 총감독 후보군을 구성하고, 후보자 인터뷰, 언론 보도자료 분석, 충장축제와의 연출 적합도 검토, 관련 전문가·후보 개별 면담 등 다각적인 검증 과정을 거쳐 황운기 총감독을 최종 선정했다.


동구는 황 총감독의 전문성과 풍부한 퍼레이드 연출 경험이 광주를 넘어 전 세계가 주목하는 충장축제의 핵심 콘텐츠 '충장 퍼레이드'를 한 단계 도약시키는 동력이 될 것으로 기대하고 있다.

황운기 총감독은 "그동안 쌓아온 퍼레이드 축제 기획·연출 경험을 바탕으로, 광주 시민들의 소중한 기억과 정서를 담아낼 수 있는 '추억의 노래'라는 주제를 생동감 있게 구현하겠다"며 "시민들이 직접 참여하고, 함께 걷고, 함께 노래하는 축제다운 축제를 만들기 위해 충장 퍼레이드 중심으로 새로운 시도와 완성도 높은 프로그램을 선보이겠다"고 말했다.


동구 관계자는 "지난 축제 폐막과 동시에 2026년 주제인 '추억의 노래'가 확정된 만큼, 이번 총감독 위촉을 통해 기획의 밀도를 높이고 축제 준비에 속도를 낼 것"이라며 "시민이 직접 참여해 선정한 '추억의 노래'라는 주제에 걸맞게, 시민 참여 프로그램과 충장축제의 핵심 콘텐츠인 충장 퍼레이드 추진에 만반의 준비를 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 여성들 사로잡은 K디저트 "한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

새벽 2시의 급습…'피자 주문 급증'이 힌트였다?

CES 2026 개막 D-2, 미래 도시 펼쳐진다…가전·전장·모빌리티 총출동

울퉁불퉁 노면도 안정적…현대차 '굴러다니는 AI 로봇' 현실로

노태문·류재철, CES 2026서 글로벌 데뷔전…삼성·LG 'AI 비전' 선보인다

노태문 "삼성, 매년 5억대 기기 출하…통합된 AI 경험 실현"

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

"외국계 기업 못 믿나?" 쿠팡 사태, 알리·테무 '불똥'…네이버 '반사이익'

새로운 이슈 보기