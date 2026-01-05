본문 바로가기
[포토] 김도읍, 국민의힘 정책위의장 사퇴… "내 소임은 여기까지"

김현민기자

입력2026.01.05 14:17

[포토] 김도읍, 국민의힘 정책위의장 사퇴… "내 소임은 여기까지"
김도읍 국민의힘 의원이 당 정책위원회 의장직에서 물러난 5일 국회 의원회관에서 나서고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

