김포시, '민원동쉼터' 개방으로 열린 행정공간 확대

경기 김포시는 시민과 직원이 함께 이용할 수 있는 김포시청 '민원동쉼터'를 조성하고 5일부터 개방한다고 밝혔다.

김포시청 전경. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

'민원동쉼터'는 김포시청 민원동 옆(기존 흡연부스 인근)에 지상 2층, 연면적 약 190㎡ 규모로 조성됐다.

시는 청사 중심부에 누구나 편안하게 이용할 수 있는 공간을 조성하여 민원 처리 대기는 물론 소규모 상담과 협의가 가능한 복합 소통 공간으로 편의성을 높이고, 열린 행정 환경을 구현하고자 했다.

이에 따라 민원동쉼터는 단순한 대기 공간을 넘어, 민원 상담과 부서 간 협의, 시민과 직원 간 소통이 가능한 공간으로 활용될 예정이며 자동판매기 설치, 도서류 비치 등을 통해 시설 이용객의 편의성을 높였다.

민원동쉼터의 운영시간은 평일 오전 8시 30분부터 오후 6시 30분까지이며 주말과 공휴일에는 운영하지 않는다.

김포시 관계자는 "민원동쉼터는 시민과 직원이 자연스럽게 소통하고 업무협의를 진행할 수 있는 열린 행정 공간"이라며 "앞으로도 시민 중심의 청사 환경개선을 통해 민원 서비스 품질과 행정 만족도를 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>