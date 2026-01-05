본문 바로가기
고양시, 2026년도 적십자 특별회비 전달…시민 동참 독려

이종구기자

입력2026.01.05 14:10

3월 말까지 적십자 회비 집중 모금

경기 고양특례시(시장 이동환)가 5일 2026년도 적십자 특별회비를 대한적십자사 경기도지사에 전달했다.

이동환 고양특례시장(왼쪽)이 5일 이재정 대한적십자사 경기도지사 회장에게 적십자 특별회비를 전달하고 있다. 고양특례시 제공

이동환 고양특례시장(왼쪽)이 5일 이재정 대한적십자사 경기도지사 회장에게 적십자 특별회비를 전달하고 있다. 고양특례시 제공

이번 전달식은 고양특례시가 특별회비를 기부하며 나눔으로 지역사회에 연대의 가치를 확산하고 2025년 12월 1일부터 2026년 3월 31일까지 진행되고 있는 2026년도 적십자 회비 집중 모금 기간에 시민들의 적극적인 동참을 독려하고자 마련됐다.


시는 2000년부터 매년 특별회비를 전달하는 등 대한적십자사의 여러 활동에 참여해 오고 있으며, 작년에는 이러한 공적을 인정받아 적십자 재원 조성과 인도주의 사회활동에 공헌하며 1억원 이상을 누적 기부한 개인 및 단체에 수여하는 '적십자 회원유공장 명예대장'에 등재됐다.

특별회비를 전달한 이동환 시장은 "지역의 재난·재해 활동에 앞장서고, 다양한 사회봉사 활동·의료사업 등으로 지역사회를 위해 헌신하는 대한적십자사의 노고에 감사드린다"며 "2026년도 적십자 회비 모금에 더 많은 시민들이 동참해 나눔의 가치가 확산되고, 희망과 온기가 가득한 따뜻한 사회가 됐으면 좋겠다"고 말했다.


전달된 특별회비는 긴급재난 구호 활동, 취약계층 생활 지원, 혈액 사업 등 적십자사의 다양한 인도주의 활동에 사용될 예정이다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
