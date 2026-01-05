[신년사]구혁서 LX인터 "실질적 성과 전환의 해로 만들 것"

구혁서 LX인터내셔널 LX인터내셔널 001120 | 코스피 증권정보 현재가 32,050 전일대비 50 등락률 +0.16% 거래량 103,447 전일가 32,000 2026.01.05 14:03 기준 관련기사 [클릭 e종목]"LX인터내셔널, 4Q 실적 부진…자원부문 회복 기대"LX인터, 신임 대표에 구혁서 부사장 내정LX인터내셔널, 중랑천 '멸종위기' 수달 보호 팔걷어 전 종목 시세 보기 close 대표는 5일 '신규 수익원 확보로 미래 성장 기반을 구축하고 올해를 실질적 성과 전환의 해로 만들겠다"는 포부를 밝혔다.

구혁서 LX인터내셔널 대표. LX인터내셔널 AD 원본보기 아이콘

구 대표는 이날 신년사를 통해 "지난해 글로벌 경기 둔화, 자원 시황 약세 등 영향으로 기대만큼의 성과로 이어지지 못했다"면서도 "어려운 여건 속에서도 최선을 다해준 임직원께 감사드린다"고 격려했다.

이어 "올해 사업 환경은 지난해보다 더 녹록지 않을 것"이라며 "경영 환경이 성과를 결정짓는 것은 아니다. 전략의 방향과 실행의 속도 및 완성에 따라 결과는 달라질 수 있는 만큼, 기존 관행과 익숙한 방식에서 벗어나 보다 능동적이고 선제적으로 대응해야 한다"고 강조했다.

구 대표는 중점사항으로 ▲신규 수익원 확보를 통한 미래 성장 기반 구축 ▲원가 경쟁력 제고 및 비용 구조 재설계 ▲책임 있는 실행을 이끄는 소통의 조직문화 ▲모든 구성원의 정도경영 실천을 꼽았다.

특히 자원 사업의 니켈·보크사이트 신규 자산 확보, 트레이딩 사업의 신시장 및 신사업 기회 발굴, 신성장 사업의 5~10년 관점의 수익 포트폴리오 구축 등 미래 먹거리 확보의 속도와 가시적 성과 창출을 당부했다.

구 대표는 "2026년은 그간의 노력을 실질적 성과로 전환해야 하는 중요한 해"라며 "새로운 내일을 함께 만들어 가자"고 했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



