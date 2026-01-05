인천시 우수건축자산 1호 '이음 1977'…김수근 설계 송학동 주택

옛 화교 점포 '백년이음' 2호 등록

인천시는 중구 송학동에 위치한 주택 '이음 1977'과 중구 선린동 차이나타운에 있는 옛 화교 점포 '백년이음'을 시 최초의 우수건축자산으로 등록했다고 5일 밝혔다.

제1호로 등록된 '이음 1977'은 우리나라를 대표하는 건축가 김수근(1931∼1986)이 설계해 1977년 준공된 주택으로 역사적·건축적·예술적 가치가 높게 평가됐다.

인천도시공사(iH)가 민간 소유주로부터 매입해 재단장한 뒤 2022년 시민에 개방했다. 이 집은 거친 질감의 파벽돌과 동양적 아치 구조, 자연 채광을 최대로 살린 다양한 형태의 창 등 수려한 건축미를 자랑한다.

한국 건축의 거장 김수근이 설계해 1977년 준공된 주택 '이음 1977'. 인천도시공사 제공

우수건축자산 2호 '백년이음'은 개항기부터 일제강점기 사이 국내에 세워진 중국주택 가운데 전국적으로 몇 채 남지 않아 희소성이 큰 것으로 평가받는다. iH가 매입해 시민을 위한 공공문화공간으로 조성했다.

우수건축자산 등록제는 인천시장이 체계적인 조성과 관리가 필요하다고 인정하는 건축자산에 대해 소유자의 신청을 받아 등록하며 인허가 특례와 개·보수 지원, 세제 혜택 등이 지원된다. 시는 2015년 '인천시 한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 조례'를 제정해 이 제도를 도입했으며 이번에 처음으로 2개 건축물을 등록했다.

인천시 관계자는 "우수건축자산 1·2호 등록을 계기로 지역의 우수한 건축자산을 적극적으로 발굴하고 그 가치에 대한 시민적 공감대를 형성해 나가겠다"고 밝혔다.

인천 차이나타운에 있는 옛 화교 점포 '백년이음'. 인천도시공사 제공





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



