본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

인천시 우수건축자산 1호 '이음 1977'…김수근 설계 송학동 주택

박혜숙기자

입력2026.01.05 13:57

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

옛 화교 점포 '백년이음' 2호 등록

인천시는 중구 송학동에 위치한 주택 '이음 1977'과 중구 선린동 차이나타운에 있는 옛 화교 점포 '백년이음'을 시 최초의 우수건축자산으로 등록했다고 5일 밝혔다.


제1호로 등록된 '이음 1977'은 우리나라를 대표하는 건축가 김수근(1931∼1986)이 설계해 1977년 준공된 주택으로 역사적·건축적·예술적 가치가 높게 평가됐다.

인천도시공사(iH)가 민간 소유주로부터 매입해 재단장한 뒤 2022년 시민에 개방했다. 이 집은 거친 질감의 파벽돌과 동양적 아치 구조, 자연 채광을 최대로 살린 다양한 형태의 창 등 수려한 건축미를 자랑한다.


한국 건축의 거장 김수근이 설계해 1977년 준공된 주택 '이음 1977'. 인천도시공사 제공

한국 건축의 거장 김수근이 설계해 1977년 준공된 주택 '이음 1977'. 인천도시공사 제공

AD
원본보기 아이콘

우수건축자산 2호 '백년이음'은 개항기부터 일제강점기 사이 국내에 세워진 중국주택 가운데 전국적으로 몇 채 남지 않아 희소성이 큰 것으로 평가받는다. iH가 매입해 시민을 위한 공공문화공간으로 조성했다.


우수건축자산 등록제는 인천시장이 체계적인 조성과 관리가 필요하다고 인정하는 건축자산에 대해 소유자의 신청을 받아 등록하며 인허가 특례와 개·보수 지원, 세제 혜택 등이 지원된다. 시는 2015년 '인천시 한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 조례'를 제정해 이 제도를 도입했으며 이번에 처음으로 2개 건축물을 등록했다.

인천시 관계자는 "우수건축자산 1·2호 등록을 계기로 지역의 우수한 건축자산을 적극적으로 발굴하고 그 가치에 대한 시민적 공감대를 형성해 나가겠다"고 밝혔다.


인천 차이나타운에 있는 옛 화교 점포 '백년이음'. 인천도시공사 제공

인천 차이나타운에 있는 옛 화교 점포 '백년이음'. 인천도시공사 제공

원본보기 아이콘




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"월 4000원이라더니" 싸게 보려다 돈만 날렸네…유튜브 계정 먹통에 속앓이 "월 4000원이라더니" 싸게 보려다 돈만 날렸네…유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

CES 2026 개막 D-2, 미래 도시 펼쳐진다…가전·전장·모빌리티 총출동

노태문·류재철, CES 2026서 글로벌 데뷔전…삼성·LG 'AI 비전' 선보인다

'국민 배우' 안성기 별세…한국 영화사 산증인 영면

노태문 "삼성, 매년 5억대 기기 출하…통합된 AI 경험 실현"

LG디스플레이, '최고 기술력' OLED 전략 제품 공개

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

"외국계 기업 못 믿나?" 쿠팡 사태, 알리·테무 '불똥'…네이버 '반사이익'

새로운 이슈 보기