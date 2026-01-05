본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

전주·가나자와 유도 합동훈련…스포츠로 우호 증진

호남취재본부 민현기기자

입력2026.01.05 15:36

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

20여명 규모 선수단 3박 4일 일정 방전

일본 가나자와시 유도협회 선수단 20여명이 지난 3일부터 전북 전주시 유도회와 합동 훈련을 진행했다. 전북 전주시 제공

일본 가나자와시 유도협회 선수단 20여명이 지난 3일부터 전북 전주시 유도회와 합동 훈련을 진행했다. 전북 전주시 제공

AD
원본보기 아이콘

전북 전주시가 국제 자매도시인 일본 가나자와시와 활발한 스포츠 교류를 통해 20년 가까이 이어진 우호 협력을 공고히 하고 있다.


5일 전주시에 따르면 일본 가나자와시 유도협회 선수단 20여명이 지난 3일부터 6일까지 3박 4일 일정으로 전주를 방문했다. 이번 방문은 코로나19 여파로 중단됐던 양 도시 간 대면 교류가 재개된 것이어서 의미를 더했다.

타이 토모아키 협회장을 비롯한 방문단은 5일 전주시청을 방문해 우범기 전주시장을 접견하고 무라야마 다카시 가나자와 시장의 친서를 전달했다. 이 자리에서 우 시장과 선수단은 2006년 자매결연 체결 이후 19년 동안 이어져 온 두 도시 간 화합의 의미를 되새겼다.


방문단은 전주에 머무는 동안 전주시 유도회와 이틀간 합동 훈련을 실시하며 유도 기술을 공유하고 지도자 간담회를 가졌으며 전주한옥마을 등 주요 관광지를 방문해 한국의 전통문화를 직접 체험하며 상호 이해를 넓히는 시간도 가졌다.


전주시는 이번 방문을 계기로 양 도시 유도 단체 간의 국제 스포츠 교류를 다시 정례화하고, 청소년 교류 등 다양한 분야로 협력을 확대해 나갈 계획이다.

우범기 전주시장은 "유도(柔道)를 통해 맺어온 교류가 어느덧 19년을 맞이한 것은 상호 노력으로 이뤄낸 값진 성과"라며 "앞으로도 지속적인 교류 협력을 통해 두 도시 간 미래지향적인 관계를 더욱 발전시켜 나가겠다"고 강조했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 여성들 사로잡은 K디저트 "한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

새벽 2시의 급습…'피자 주문 급증'이 힌트였다?

CES 2026 개막 D-2, 미래 도시 펼쳐진다…가전·전장·모빌리티 총출동

울퉁불퉁 노면도 안정적…현대차 '굴러다니는 AI 로봇' 현실로

노태문·류재철, CES 2026서 글로벌 데뷔전…삼성·LG 'AI 비전' 선보인다

노태문 "삼성, 매년 5억대 기기 출하…통합된 AI 경험 실현"

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

"외국계 기업 못 믿나?" 쿠팡 사태, 알리·테무 '불똥'…네이버 '반사이익'

새로운 이슈 보기