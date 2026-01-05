대구 유가초등학교, 교육부장관 표창…예술교육 활성화 공로

대구유가초등학교(교장 신윤섭)는 윈드오케스트라부의 체계적인 운영과 교육과정 연계 예술교육 활성화 공로를 인정받아 '학교예술교육 활성화 유공' 교육부장관 표창을 수상했다고 5일 밝혔다.

윈드오케스트라부는 클래식, 행진곡, 동요 등 다양한 장르의 합주 활동을 통해 학생들의 음악적 소양을 넓혔으며 전국 규모의 합주 경연대회에 꾸준히 참가해 금상 6회, 은상 1회를 수상하는 성과를 거뒀다. 이러한 성과는 학생들의 자긍심을 높이고 학교 예술교육의 위상을 제고하는데 크게 기여하였다.

신윤섭 교장은 "윈드오케스트라부를 중심으로한 학교예술교육은 학생들이 음악을 통해 협력과 배려를 배우고 자신감을 키우는 소중한 교육과정"이라며 "이번 교육부장관 표창을 계기로 앞으로도 모든 학생이 예술을 통해 성장할 수 있는 교육환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

대구유가초등학교는 앞으로도 교육과정과 연계한 다양한 예술교육 프로그램 운영을 통해 학생들의 꿈과 끼를 키우고 학교예술교육 활성화를 위한 노력을 지속해 나갈 계획이다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



