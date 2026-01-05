본문 바로가기
서울 공립 초등학교 입학생, 6일부터 예비소집

오주연기자

입력2026.01.05 13:40

서울 시내 566개(휴교 3곳 제외) 공립 초등학교가 오는 6~7일 이틀 동안 '2026학년도 신입생 예비소집'을 실시한다.


5일 서울시교육청에 따르면 올해 서울 공립초 취학대상자는 전년도 취학 유예 아동과 조기입학 아동을 포함해 총 5만1265명으로, 전년 대비 5%가량 줄었다.

예비소집은 보호자가 취학통지서를 지참하고 취학 대상 아동과 함께 입학 예정 초등학교를 방문해 참석하는 게 원칙이다. 시교육청은 맞벌이 가정 등의 참여 편의를 고려해 예비소집일 오후 4시부터 8시까지 운영하기로 했다.


예비소집에 참여할 수 없는 경우에는 입학 예정 학교에 문의 후 비대면 방식이나 별도의 취학 등록 절차를 진행하면 된다.


지난 2025년 1월 6일 서울 서초구 서울원명초등학교에서 열린 '신입생 예비소집'에서 신입생이 취학통지서를 접수하고 있다. 강진형 기자

입학 대상 아동이 질병이나 발육 상태 등 부득이한 사유로 초등학교 취학이 어렵다면 보호자가 입학 예정 학교에 취학면제 또는 유예를 신청할 수 있다.

시교육청은 예비소집에 오지 않은 아동을 대상으로 교육지원청·학교·지자체·경찰청 등과 협력해 취학 대상 아동의 소재와 안전을 확인할 예정이다.


정근식 교육감은 "초등학교 예비소집은 아이들이 의무교육에 진입하는 첫걸음인 만큼, 아동과 학부모가 해당 학교를 방문해 입학 절차와 필요한 사항을 충분히 확인하길 바란다"며 "교육청은 취학 대상 아동이 원활히 입학할 수 있도록 관계기관과 유기적으로 협력해 나가겠다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

