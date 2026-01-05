본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

인권위 "아파트 승강기 공사 시 장애인 이동권 대책 마련해야"

호남취재본부 송보현기자

입력2026.01.05 13:40

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

노후 승강기 교체 과정서 대체 수단
생활 지원 등 보행약자 보호 권고

노후 승강기 교체로 엘리베이터 이용이 제한될 경우, 장애인 등 보행 약자의 불편을 최소화할 대책을 마련해야 한다는 국가인권위원회 결정이 나왔다.

국가인권위원회 광주인권사무소.

국가인권위원회 광주인권사무소.

AD
원본보기 아이콘

5일 국가인권위원회 광주인권사무소에 따르면, 인권위는 1급 지체장애인 A씨가 아파트 입주자대표회의 회장과 관리사무소장을 상대로 제기한 '장애 차별' 진정 사건과 관련해 "지자체 등과 연계해 필요한 대책을 마련하라"고 권고했다.


해당 아파트 11층에 거주하는 A씨는 휠체어를 이용하는 1급 지체장애인으로, 매주 5회 이상 물리치료를 받기 위해 병원을 오가고 있었다. 그러나 아파트 관리사무소는 노후 승강기 시스템 교체 공사로 일정 기간 승강기 사용을 제한했고, A씨가 대체 이동 수단 마련을 요구했으나 받아들여지지 않자 진정을 제기했다.

인권위는 승강기 이용 제한이 보행 약자에 대한 직접적인 차별로 단정하긴 어렵다면서도, "계단 이용이 사실상 불가능한 장애인과 노약자에게는 차별적 결과가 발생한다"고 지적했다. 이어 "승강기 관련 공사 일정은 보행 약자의 피해를 최소화하는 방향으로 사전에 협의·조정돼야 한다"며 "지자체 및 지역사회와 연계해 자원봉사자 그룹을 구성하고, 식료품 전달이나 건강 상태 확인, 응급 상황 대응 등 실질적인 생활 지원 체계를 마련할 필요가 있다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"월 4000원이라더니" 싸게 보려다 돈만 날렸네…유튜브 계정 먹통에 속앓이 "월 4000원이라더니" 싸게 보려다 돈만 날렸네…유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

CES 2026 개막 D-2, 미래 도시 펼쳐진다…가전·전장·모빌리티 총출동

노태문·류재철, CES 2026서 글로벌 데뷔전…삼성·LG 'AI 비전' 선보인다

'국민 배우' 안성기 별세…한국 영화사 산증인 영면

노태문 "삼성, 매년 5억대 기기 출하…통합된 AI 경험 실현"

LG디스플레이, '최고 기술력' OLED 전략 제품 공개

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

"외국계 기업 못 믿나?" 쿠팡 사태, 알리·테무 '불똥'…네이버 '반사이익'

새로운 이슈 보기