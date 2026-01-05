인천 크루즈 관광객 지난해 3만3천명…동북아 기항지 위상 ↑

2024년 대비 2배 증가

'플라이 & 크루즈' 마케팅 강화 주효

인천을 찾은 크루즈 관광객이 지난해 대폭 증가한 것으로 나타났다.

6일 인천시에 따르면 지난해 인천항에는 국제 크루즈가 32차례 입항했으며, 이들 크루즈 승객 7만여명 중 3만3755명이 인천을 방문해 관광을 즐긴 것으로 집계됐다. 이는 2024년 인천 크루즈 관광객 1만6278명보다 107.4% 증가한 규모다.

시는 인천항만공사, 인천관광공사와 함께 '플라이 & 크루즈'를 핵심 전략으로 삼아 마케팅을 강화한 것이 크루즈 관광객 증가 효과를 가져온 것으로 분석했다. '플라이 & 크루즈'는 인천공항으로 입국해 국내 관광을 즐긴 뒤 인천항에서 크루즈를 타고 여행을 떠나는 방식의 여행 상품이다.

인천시는 지난해 '플라이 & 크루즈'를 2024년 대비 3배(5항차→15항차)로 확대했으며 글로벌 선사 노르웨지안(NCL) 크루즈의 인천 모항 12항차를 안정적으로 운영하는 데 성공했다. 아울러 북중국발 테마크루즈 단체관광객 유치 등 크루즈 산업의 지속 가능한 성장 기반도 마련했다.

시는 또 문화체육관광부 '기항지 관광 활성화 사업' 국비 3억5000만원을 처음으로 확보해 크루즈 환영 행사, 인천형 웰니스 체험, 시티투어 연계와 전통문화 체험 등의 이벤트를 집중적으로 전개하고 택시 호출 플랫폼 협업 등 현장 중심의 편의 서비스를 강화한 것도 관광객 증가에 도움이 된 것으로 보고 있다.

시는 올해 크루즈 입항이 더욱 늘어날 것으로 보고 무료 셔틀 확대 등 수용 태세를 정비하고, 인천만의 특색을 담은 관광 콘텐츠 개발에 박차를 가할 방침이다.

인천시 관계자는 "코로나19 팬데믹 이후 확연한 회복세를 넘어 동북아 크루즈 허브로 본격 도약하고 있다"며 "크루즈 관광객이 '다시 찾고 싶은 도시, 머무르고 싶은 도시 인천'을 체감할 수 있도록 관련 마케팅을 강화할 것"이라고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



