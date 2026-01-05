본문 바로가기
Dim영역
골프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

경기일반

'남달라' 박성현, 고려대학교 의료원에 5000만원 기부

노우래기자

입력2026.01.05 11:59

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2022년부터 이어진 남다른 선행
의료원 누적 기부액 1억1000만원

박성현이 팬카페 '남달라'와 함께 자선기금 5000만원을 고려대학교 의료원에 기부했다.

박성현(오른쪽)이 고려대학교 의료원에 5000만원을 기부했다. 세마스포츠마케팅 제공

박성현(오른쪽)이 고려대학교 의료원에 5000만원을 기부했다. 세마스포츠마케팅 제공

AD
원본보기 아이콘

박성현의 매니지먼트 회사인 세마스포츠마케팅은 5일 "박성현의 경기 기록에 따라 팬클럽 회원들이 기금을 모았다"며 "이번 기부로 누적 기부액은 1억1000만원을 돌파했다"고 밝혔다.


박성현은 2020년부터 2022년까지 고대의료원 홍보대사를 맡기도 했다. 그는 "지난 홍보대사 활동을 통해 인연을 맺은 고대의료원에 팬 분들과 함께 소중한 마음을 지속해 전할 수 있어 더욱 뜻깊다"며 "'하면 된다, 될 때까지 하면 된다'라는 좌우명과 같이 우리 주변의 어려운 이웃들도 희망을 잃지 않고 끝까지 치료에 전념할 수 있기를 바라는 마음이다"고 말했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

새벽 2시에 쏟아진 "주문" "주문"…마두로 체포, 피자집은 알고 있었다? 새벽 2시에 쏟아진 "주문" "주문"…마두로 체포, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'국민 배우' 안성기 별세…한국 영화사 산증인 영면

1억 거품 걷힌 K팝…'K-DNA'로 황금기 재도약

"비싸서 못먹는데"…산지에선 버린다는 딸기 무슨 일?

스캔들 '0'의 성자, 영화 지킨 투사…'영원한 어른' 안성기

한국 영화 70년, 안성기가 곧 역사였다

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

"외국계 기업 못 믿나?" 쿠팡 사태, 알리·테무 '불똥'…네이버 '반사이익'

새로운 이슈 보기