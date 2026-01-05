보성군, 새해 '말·말·말(言·馬·茶)'로 소통 강화

의례적 행사 대신 '공감형 부서 방문'

전남 보성군이 2026년 병오년(丙午年) 새해, 기존의 관행적인 시무식에서 벗어나 부서 간 소통과 업무 공감을 강화하는 '공감형 소통 행보'로 2026년 군정의 포문을 열었다.

보성군은 지난 2일, 대강당에서 진행하던 시무식을 대신해 군수가 전 부서를 차례대로 방문하며 직원들과 인사를 나누고 의견을 청취하는 '말·말·말(言·馬·茶)로 통(通)하는 공감형 부서 방문'으로 2026년 첫 공식 업무를 시작했다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 '말(言): 군수의 훈시 대신 직원들의 이야기를 경청하는 소통, 말(馬): 말처럼 힘차게 도약하되 함께 가는 동행의 메시지, 말(茶): 보성 말차 한 잔을 나누며 잠시 숨을 고르는 시간으로 채워졌다.

특히, 형식적인 신년사 전달 방식이 아닌, 각 부서를 방문해 직원들과 차를 나누며, 안부를 묻고 새해 바람이나 업무 현장의 건의사항을 청취하는 경청 중심 소통에 초점을 맞췄다.

직원들은 "부서별로 직접 소통하는 방식이 업무 이해에 도움이 된다.", "현장의 작은 목소리에도 귀 기울여 주셔서 감사하다"고 화답했으며, 자연스러운 분위기 속에서 새해 덕담과 소통이 이어졌다.

한편, 보성군은 이날 새해 제1호 결재로 '구들짱 민생 대장정' 운영 계획을 확정했다. '구석구석, 들어주고, 짱짱하게 해결한다'라는 원칙 아래 3월까지 12개 읍면 140개소의 민생 현장을 방문하는 이번 대장정은, 정부의 현장 중심 행정 기조에 발맞춰 사무실이 아닌 군민의 생활 현장에서 답을 찾는 보성군만의 실천 의지를 담고 있다.





