본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

양주시, 세외수입 체납액 일제 정리 37억원 징수…목표액 초과 달성

이종구기자

입력2026.01.05 11:25

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 양주시가 올해 상·하반기 세외수입 체납액 일제 정리 기간을 통해 자체 목표액인 32억원을 웃도는 총 37억원을 징수했다.

양주시청 전경. 양주시 제공

양주시청 전경. 양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 일제 정리 기간 동안 시는 체납액 자진 납부를 유도하는 한편, 체납자 보유 재산에 대한 신속한 압류 조치와 고액·상습 체납자 명단 공개 등 강력한 체납처분 및 행정제재를 병행하며 징수의 공정성을 높였다.


아울러 납부 능력이 있음에도 체납을 방치하는 행위에 대해서는 엄정 대응하고, 생계형 체납자에 대해서는 분할 납부 안내 등 실질적인 지원을 병행해 체납 관리의 실효성을 강화했다.

양주시 관계자는 "세외수입은 시민 복지와 각종 행정서비스 제공을 위한 중요한 재원"이라며 "앞으로도 공정하고 효율적인 체납 관리를 통해 성실 납부자가 존중받는 납세 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

새벽 2시에 쏟아진 "주문" "주문"…마두로 체포, 피자집은 알고 있었다? 새벽 2시에 쏟아진 "주문" "주문"…마두로 체포, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'국민 배우' 안성기 별세…한국 영화사 산증인 영면

1억 거품 걷힌 K팝…'K-DNA'로 황금기 재도약

"비싸서 못먹는데"…산지에선 버린다는 딸기 무슨 일?

스캔들 '0'의 성자, 영화 지킨 투사…'영원한 어른' 안성기

한국 영화 70년, 안성기가 곧 역사였다

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

"외국계 기업 못 믿나?" 쿠팡 사태, 알리·테무 '불똥'…네이버 '반사이익'

새로운 이슈 보기