양주시, 세외수입 체납액 일제 정리 37억원 징수…목표액 초과 달성

경기 양주시가 올해 상·하반기 세외수입 체납액 일제 정리 기간을 통해 자체 목표액인 32억원을 웃도는 총 37억원을 징수했다.

양주시청 전경. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 일제 정리 기간 동안 시는 체납액 자진 납부를 유도하는 한편, 체납자 보유 재산에 대한 신속한 압류 조치와 고액·상습 체납자 명단 공개 등 강력한 체납처분 및 행정제재를 병행하며 징수의 공정성을 높였다.

아울러 납부 능력이 있음에도 체납을 방치하는 행위에 대해서는 엄정 대응하고, 생계형 체납자에 대해서는 분할 납부 안내 등 실질적인 지원을 병행해 체납 관리의 실효성을 강화했다.

양주시 관계자는 "세외수입은 시민 복지와 각종 행정서비스 제공을 위한 중요한 재원"이라며 "앞으로도 공정하고 효율적인 체납 관리를 통해 성실 납부자가 존중받는 납세 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



