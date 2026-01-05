남원국제드론제전 '인증전시회' 획득…공신력 입증

산업통상부 지정 기관 심사 통과

전북 남원시가 지난해 10월 개최한 '남원국제드론제전 with 로봇'의 전시 분야가 산업통상자원부 지정 인증기관인 한국전시산업진흥회(AKEI)로부터 '인증전시회' 자격을 획득했다. 전북 남원시 제공 AD 원본보기 아이콘

전북 남원시가 산업통상자원부 지정 인증기관인 한국전시산업진흥회(AKEI)로부터 '인증전시회' 자격을 획득하며 드론·로봇 산업 도시로서의 위상을 굳건히 했다.

5일 남원시에 따르면 이번 인증은 지난해 10월 개최된 '남원국제드론제전 with 로봇'의 전시 분야에 적용됐다. '전시회 인증제도'는 주최기관의 전시 자료를 전문 기관이 엄격히 검증해 공신력을 부여하는 제도로 인증을 받은 전시회는 성과가 객관적인 데이터로 공개되어 대외 신뢰도를 높일 수 있다.

전시회에는 총 79개의 기업과 기관이 참여해 최신 기술 트렌드를 공유했다. 나흘간의 행사 기간 동안 무려 24만 6,000명의 관람객이 방문하는 성황을 이뤘으며, 산업 콘퍼런스와 로봇 스포츠 대회 등 다채로운 콘텐츠로 큰 호응을 얻었다.

남원시는 이번 인증을 기반으로 산업부 등 관계기관의 지원사업 대응 기반을 강화하고, 해외 네트워크 연계 및 국제 교류를 본격적으로 확대할 방침이다. 특히 2026년에도 중앙부처 공모사업과 연계해 전시·체험 콘텐츠를 지속적으로 고도화할 계획이다.

남원시 관계자는 "이번 인증으로 남원국제드론제전의 브랜드 가치가 한층 높아졌다"며 "확보된 공신력을 바탕으로 더 많은 기업을 유치하고 국내외 산업 네트워킹을 확장하는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>