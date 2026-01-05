하남시, 경기도 긴급복지 위기상담 활성화 평가 '전국 1위' 등극

경기 하남시(시장 이현재)는 경기도가 주관한 '긴급복지 위기상담 활성화 우수 지자체 평가'에서 1위로 선정돼 경기도지사 표창을 수상했다고 5일 밝혔다.

이번 평가는 2025년 1월부터 10월까지 경기도 긴급복지 위기상담 핫라인(콜센터)을 통해 접수된 위기가구를 대상으로 한 공적·민간자원 연계 실적, 긴급복지 집행 실적과 핫라인 홍보 및 사례관리 우수성 등을 종합해 도내 31개 시·군을 비교·평가한 결과다.

경기도 긴급복지 위기상담 핫라인은 위기 상황에 놓인 이웃을 신속히 발굴·지원하기 위한 24시간 상담 체계로, 전화·문자 상담은 물론 콜센터 연계와 온라인 채널을 통해 제보가 가능하다. 경제적 위기, 주거 불안, 건강 문제 등으로 도움이 필요한 가구를 시민 누구나 제보할 수 있으며, 접수된 내용은 관할 읍·면·동과 연계돼 긴급복지 지원이나 공적·민간자원 연계로 이어진다.

하남시는 핫라인 활성화를 위해 지정 게시대 현수막과 전자게시대, IPTV 영상홍보시스템을 활용한 상시 홍보를 추진하고, 복지관·지하철역·전통시장 등 생활 현장에서 직접 안내 활동을 병행했다. 이를 통해 접수된 위기가구에 대해 기초생활보장, 국가·경기도형 긴급복지 등 공적 지원과 함께 이웃돕기 성금, 후원금 등 민간자원을 연계해 실질적인 도움을 제공했다.

특히 단기 지원에 그치지 않고, 복합적 어려움을 겪는 가구는 통합사례관리 대상자로 선정해 지속적인 모니터링과 맞춤형 지원을 이어가는 등 찾아가는 복지안전망 운영 성과가 평가에서 높은 점수를 받았다. 이 같은 홍보 실적과 위기가구 발굴·지원 성과가 정성·정량 평가 전반에서 고르게 반영되며 1위 선정으로 이어졌다는 설명이다.

시 관계자는 "긴급복지 위기상담 핫라인은 도움이 필요한 이웃을 가장 빠르게 발견해 연결하는 통로"라며 "앞으로도 시민 제보와 현장 중심 대응을 통해 복지사각지대 해소에 힘쓰겠다"고 말했다.





