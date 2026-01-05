정순택 서울대교구장, 故 안성기 애도..."국민에 희망·위로·행복 전한 분"

안성기 배우 선종에 천주교 서울대교구장 애도

천주교 서울대교구장 정순택 대주교는 '국민 배우'로 오랜 세월 국민의 사랑을 받아 온 고(故) 안성기 배우의 선종 소식에 깊은 애도의 뜻을 전했다.

정 대주교는 "오랜 세월 '국민 배우'로서 우리 사회에 깊은 울림을 전해 온 고(故) 안성기 사도요한 배우님의 선종 소식을 접하며 큰 슬픔과 애도의 마음을 전한다"며 비통한 심정을 밝혔다.

이어 "안성기 배우님께서는 한국 영화사에 뚜렷한 발자취를 남긴 예술인이자, 연기를 통해 국민에게 희망과 위로, 그리고 따뜻한 행복을 전해 준 분"이라며 "그의 작품 속 진정성 있는 모습은 세대와 시대를 넘어 많은 이들의 마음에 오래도록 남아 우리 사회에 밝은 빛이 돼 줬다"고 추모했다.

정 대주교는 안성기 배우의 신앙과 삶에 대해서도 언급하며 "안성기 배우님은 독실한 천주교 신자로서 이웃을 배려하고 약자를 향한 따뜻한 시선을 잃지 않으셨으며, 기부와 선행을 통해 함께 사는 세상에 희망을 전하셨다"고 기억했다.

끝으로 정 대주교는 "우리는 안성기 사도요한 배우님께서 영화와 삶을 통해 남기신 진솔함과 선함을 오래 기억할 것"이라며 "안성기 배우님께 하느님의 크신 자비와 평화가 내리길 빌며, 유가족과 배우님을 사랑하는 모든 분들께 깊은 위로와 연대를 드린다"고 덧붙였다.





