"디지털 전환, 공적 지성 역할"… 동의대 문헌정보학과 정영미 교수, 한국도서관·정보학회장 취임

영남취재본부 김용우기자

입력2026.01.05 10:57

동의대 문헌정보학과 정영미 교수가 한국도서관·정보학회 제22대 회장으로 취임했다. 임기는 2026년 1월부터 2027년 12월까지 2년간이다.


정영미 신임 회장은 한국도서관·정보학회에서 부회장(학술위원장), 편집위원장, 총무이사 등 주요 보직을 맡아 학회 운영과 발전에 기여해 왔다. 현재 국립중앙도서관 이용자문위원회 위원, 한국도서관협회 법·제도개선위원회 위원, 국회부산도서관 자문위원 등으로 활동하며 도서관 정책과 제도 전반을 다루고 있다.

정 신임 회장은 취임 소감을 통해 "정보 접근의 불평등과 디지털 전환의 시대적 과제에 대응해, 문헌정보학의 전문성을 바탕으로 사회적 책임을 실현하는 공적 지성으로서 학회 역할을 강화해 나가겠다"고 힘줬다.


한국도서관·정보학회는 문헌정보학 분야의 연구와 학술 교류 증진을 위해 1974년 설립된 국내 문헌정보학을 대표하는 학술단체이다. KCI 등재 학술지인 '한국도서관·정보학회지'를 연 4회 정기 발행하고 하계 및 동계 국제학술발표회를 개최하고 있다.

동의대 정영미 교수.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
