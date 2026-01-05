영주시, 2026년 ‘미래 100년 도약 원년’ 선언

민생안정·지역경제활력·책임재정 3대 목표

경북 영주시가 2026년을 '미래 100년 도약의 원년'으로 설정하고 민생 안정과 지역경제 활력, 책임 있는 재정 운영을 3대 목표로 새해 시정을 본격 추진한다.

병오년(丙午年) 새해를 맞아 엄태현 영주시장 권한대행은 "붉은 말의 기운처럼 멈추지 않는 추진력으로 영주의 미래가 달린 핵심 사업들을 흔들림 없이 추진하겠다"며 "시민의 일상이 흔들리지 않도록 확고한 행정으로 답하겠다"고 전했다. 중단 없는 행정으로 영주 발전의 시계를 멈추지 않겠다는 의지도 분명히 했다.

영주시는 지난해 시장 권한대행 체제라는 여건 속에서도 역대 최대 규모의 투자 유치 성과를 거두며 지역 발전의 전환점을 마련했다.

한국동서발전과의 1조2000억원 규모 무탄소 전원개발 사업, SK스페셜티(5000억원)와 베어링아트(3000억원) 투자 협약, 36만평 규모 첨단베어링 국가산업단지 착공이 잇따라 이뤄졌다. 여기에 코리아디펜스인더스트리의 2200억원 방산 투자까지 더해지며 영주시는 K-에너지·K-방산 선도 도시로의 도약 기반을 다졌다.

또 드론 실증도시 선정, 국도 28호선 신설, 영주역 EMU 차량정비시설 확정 등 핵심 인프라 구축이 이어지며 지역 경쟁력도 한층 강화됐다.

엄 권한대행은 "이제는 양적 성장에서 시민이 체감하는 질적 성장으로 전환해야 할 시점"이라며 "성과가 시민의 삶으로 흘러 들어가는 시정을 구현하겠다"고 강조했다.

영주시 행정의 중심은 민생 안정이다. 시는 무탄소 전원개발과 국가산단 조성, 방위산업 투자 등 대형 프로젝트를 차질 없이 추진하는 한편, 기업 해피모니터 운영과 안전 컨설팅 제도를 통해 기업 애로를 선제적으로 해소할 방침이다.

아울러 원도심 자율상권 구역 지정을 통해 골목상권의 자생력을 키우고 지역경제 선순환 구조를 강화해 '투자하기 좋은 도시, 시민이 행복한 도시'를 구체화한다.

영주시는 올해 체류형 관광도시 전환에 속도를 낸다. 부석사와 소수서원, 소백산, 무섬마을 등 유네스코 세계유산과 자연자원을 연계한 관광 콘텐츠를 강화해 관광 소비가 지역경제로 이어지는 구조를 만든다는 구상이다. 올해 준공되는 스포츠 컴플렉스를 중심으로 생활체육 인프라를 확충하고, 2027년 제65회 경북도민체육대회 성공 개최를 위한 준비도 본격화한다.

시는 '농업 대전환의 해'를 선언하고 스마트팜 단지 조성과 친환경 농업 확대를 통해 농업을 고부가가치 미래 산업으로 육성한다. 외국인 계절근로자 기숙사 건립과 청년 농업인 정착 지원으로 농촌 인력난 해소에도 나선다.

복지 분야에서는 영주형 통합돌봄서비스 전면 시행, 70세 이상 시내버스 무료승차, 대상포진 예방접종 무료 지원 등 생활밀착형 복지를 확대한다. CCTV 통합관제센터 운영과 재해위험지역 정비를 통해 예방 중심의 안전도시 구축도 강화한다.

엄태현 권한대행은 "2026년은 영주의 성과를 시민의 삶으로 연결하는 전환점이 될 것"이라며 "시민과 시의회, 공직자가 하나 돼 '멈추지 않는 영주, 시민이 행복한 영주'를 향해 나아가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>