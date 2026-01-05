본문 바로가기
이천시, 16일까지 유소년 승마단원 모집

정두환기자

입력2026.01.05 10:51

시계아이콘00분 18초 소요
경기도 이천시는 '이천시 유소년 승마단' 제10기를 6일부터 16일까지 모집한다.

이천시 유소년 승마단원들이 강사의 지도를 받으며 훈련을 하고 있다. 이천시 제공

이천시 유소년 승마단원들이 강사의 지도를 받으며 훈련을 하고 있다. 이천시 제공

말산업 특구인 이천시는 잠재 승마인구 확대를 위해 2015년부터 '유소년 승마단'을 창단해 운영해 오고 있다. 유소년 승마단은 초급 과정 및 집중화 훈련 과정을 거쳐 각종 대내외 행사 참석 및 승마단 활동을 벌이고 있다.


이번 10기 모집 인원은 4명으로, 관내 초등학교 3~6학년생이면 누구나 지원할 수 있다. 지원자를 대상으로 서류·면접·실기 심사를 거쳐 단원을 선발한다. 선발된 승마단원에게는 승마 장비, 훈련비, 승마대회 출전비 등을 일부 지원한다.

희망자는 이천시 농업기술센터 축산과나 스티븐승마클럽으로 문의 후 신청하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

