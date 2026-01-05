전체 모습이 아닌 함축적 의미가 담긴 한 부분을 통해 다양한 생각에 빠질 때도 있다. 때론 사진은 모든 것을 보여주지 않아도 보는 사람들의 많은 해석을 낳게 한다.(대한항공 정비고에서)
꼭 봐야할 주요뉴스새벽 2시에 쏟아진 "주문" "주문"…마두로 체포, ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[이미지 다이어리] 사진의 무한함
2026년 01월 05일(월)
전체 모습이 아닌 함축적 의미가 담긴 한 부분을 통해 다양한 생각에 빠질 때도 있다. 때론 사진은 모든 것을 보여주지 않아도 보는 사람들의 많은 해석을 낳게 한다.(대한항공 정비고에서)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
8세·6세 아들 남기고…11시간씩 '심야배송' 숨진 쿠팡 기사, 산재 인정
케이블카 만들었더니 주말마다 '바글바글'…관광객 100만 시대 앞둔 강원도 '이곳'
새벽 2시에 쏟아진 "주문" "주문"…마두로 체포, 피자집은 알고 있었다?
동성남친 집 방문했는데, 아버지가 옛 성매매 단골손님…"보자마자 안색 변해"
'국민 배우' 안성기 별세…한국 영화사 산증인 영면(종합)
스캔들 '0'의 성자, 영화 지킨 투사…'영원한 어른' 안성기
"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감