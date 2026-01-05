이천시, 19일부터 장호원 '남부 반다비문화체육센터' 시범운영

수영장·헬스장·GX실·다목적 스포츠실 갖춰

260석 규모 공연장 등 문화시설도 들어서

경기도 이천시는 장호원읍에 건립한 '이천시 남부 반다비문화체육센터'를 오는 19일부터 시범운영한다고 5일 밝혔다.

오는 19일부터 시범운영하는 이천시 남부 반다비문화체육센터. 수영장 등 다양한 체육시설과 문화시설을 갖추고 있다. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

센터는 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 생활체육·문화공간이다. 9005㎡의 부지에 지하 3층~지상 2층, 연면적 2833㎡ 규모로 건립됐다. 사업에는 300억원의 예산이 투입됐다.

센터는 25m 5레인을 갖춘 수영장과 헬스장, GX·요가실, 다목적 스포츠실 등 체육시설과 함께 260석 규모의 공연장, 문화센터, 동아리실 등 문화시설도 갖췄다.

시설은 이천시시설관리공단에서 위탁 운영한다. 올해 상반기까지는 무료로 개방한 후 하반기부터는 유료 운영으로 전환할 예정이다. 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지이며, 5월부터는 오전 6시부터 오후 10시까지로 확대 운영한다. 시범운영 기간에는 이천시민에게 우선 개방한다.

김경희 이천시장은 "새로 건립된 남부 반다비문화체육센터는 이천 남부지역 주민의 여가 활동과 건강 증진을 위한 거점이 될 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



