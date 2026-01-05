[포토] 참여연대, 2026 신년 기자회견

5일 서울 종로구 광화문 광장에서 참여연대 소속 관계자들이 '내란을 딛고 전화의 시대를 열자'라는 주제로 2026 신년 기자회견을 하고 있다.







