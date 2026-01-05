광주시 '행정통합 추진기획단' 출범…전담 조직 가동

광주·전남 행정통합, 선언 넘어 실행 단계로

광주·전남 행정통합이 선언을 넘어 실행 단계에 들어섰다. 광주시가 행정통합 전담 조직을 공식 출범시키며 통합 추진을 본격화했다.

5일 오전 광주시청에서 열린 광주·전남 행정통합 추진기획단 현판식에서 강기정 광주시장, 정준호 국회의원 등 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주광역시는 5일 오전 시청 2층에서 '광주·전남 행정통합 추진기획단' 현판식을 열고 행정통합 준비를 전담할 조직을 가동했다고 밝혔다. 추진기획단 출범은 지난 2일 강기정 광주시장과 김영록 전남지사가 발표한 '광주·전남 행정통합 공동선언'의 후속 조치다.

현판식에는 강기정 시장을 비롯해 서용규 광주시의회 부의장, 고광완 행정부시장, 김영문 문화경제부시장, 이병철 기획조정실장 등이 참석했다.

추진기획단은 1단 2과 16명 규모로 구성됐다. 단장은 김영문 문화경제부시장이 맡는다. 추진기획단은 행정통합 관련 행정절차 이행, 민관협의체 구성·운영, 시민 소통과 공론화 지원 등 통합 준비 전반을 담당한다.

광주·전남 행정통합은 이재명 정부의 국가 균형성장 전략인 '5극 3특 체제' 실현과 맞물려 추진된다. 양 시·도는 행정통합을 통해 산업 경쟁력을 높이고 초광역 행정 기반을 구축한다는 구상이다.

통합이 이뤄질 경우 인공지능(AI)·반도체 산업, RE100 산업단지 조성, 민·군 통합공항 등 핵심 사업 추진에 속도가 붙을 것으로 광주시는 보고 있다. 국가전략산업 유치와 지역 성장동력 확충 효과도 기대하고 있다.

전남도 역시 같은 날 광주시와 동일한 규모의 행정통합 추진기획단을 구성했다. 양 시·도는 기획단 간 협력체계를 구축해 통합 논의를 공동으로 추진할 계획이다.

강기정 광주시장은 "30년간 이루지 못한 행정통합이 이재명 대통령의 지원과 김영록 지사의 제안, 시·도의 결단으로 추진 국면에 들어섰다"며 "추진기획단 출범을 계기로 부강한 광주·전남을 향한 시도민의 열망을 실현하겠다"고 밝혔다.

강 시장은 "광주·전남 행정통합은 지역 주도 성장과 국가균형발전을 이끄는 첫 사례가 될 것"이라며 "통합이 이뤄지면 서울특별시 수준의 위상과 연방제 수준의 자치 분권 권한을 확보하게 될 것"이라고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



