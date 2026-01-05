미래에셋자산운용, ETF 투자 전략 라이브 위크 개최

미래에셋자산운용은 2026년 ETF 투자 전략을 제시하는 'TIGER ETF 라이브 위크'를 진행한다고 5일 밝혔다.

라이브 위크는 5일부터 8일까지 나흘간 매일 저녁 6시, 미래에셋자산운용 TIGER ETF 공식 유튜브 채널 '스마트 타이거'를 통해 생방송으로 진행한다. 미래에셋자산운용은 이번 프로그램을 통해 주요 투자 테마별 ETF와 함께 2026년 시장 전망 및 투자 전략을 투자자에게 소개한다.

첫날인 5일에는 최근 국내 증시에서 주목받고 있는 휴머노이드 및 피지컬 AI 로봇 관련 기업들을 살펴보고, 2026년 한국 로봇 산업의 성장 전망을 짚는다. 휴머노이드 산업은 미래에셋자산운용이 제시한 2026년 TIGER ETF 투자 키워드 'H.O.R.S.E' 가운데 H(Humanoid)에 해당하는 주요 테마다.

6일에는 ISA(개인종합자산관리계좌) 투자자를 위한 맞춤형 ETF 투자 전략을 제시한다. 연초 ISA 납입 한도를 채우는 투자자들을 대상으로, ISA 계좌 내 세제 혜택을 효과적으로 활용할 수 있는 ETF 포트폴리오를 공개한다.

7일은 2026년 월배당 ETF 투자 전략을 다룬다. 높은 밸류에이션에 대한 부담과 지정학적 리스크 확대 등 거시경제 불확실성이 지속되는 가운데 배당 자산에 대한 투자 수요가 증가할 것으로 전망되는 만큼 2026년에 적합한 월배당 ETF 활용 방안을 안내한다.

8일에는 미래에셋자산운용 TIGER ETF가 제시한 '2026년 투자 키워드 H.O.R.S.E'를 중심으로 심층 분석을 진행하고, 키워드별 ETF 상품과 향후 시장 전망을 제시한다.

미래에셋자산운용은 라이브 위크를 기념해 'TIGER ETF 라이브 위크 댓글 이벤트'도 함께 진행한다. 라이브 방송에 참여해 채팅창에 댓글을 남기고 유튜브 아이디로 응모한 투자자 중 추첨을 통해 총 50명에게 커피 쿠폰을 증정한다. 이벤트 관련 자세한 내용은 '스마트 타이거' 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.





