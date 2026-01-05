삼일PwC도 고객자산가 시장 진입…'헤리티지 센터' 출범

회계·법무법인 최초 전문조직 꾸려

"금융기관 위주 시장에서 경쟁력 발휘"

삼일PwC가 회계·법무법인 최초 고액 자산가를 위한 종합 자문 제공 전문 조직을 마련한다.

5일 삼일PwC는 이같은 '삼일PwC 헤리티지 센터'를 출범한다고 밝혔다. 고액 자산가가 꾸준히 늘어나는 추세고, 특히 중소·중견기업 소유주들이 기업 매각 후 다양한 방식으로 자산을 운용하는 사례가 늘면서 전문적인 종합 자산관리 자문 서비스에 대한 수요가 높아지자 본격 대응하겠다는 방침을 세웠다.

삼일PwC는 국내 자산관리(WM) 시장은 금융기관 주도의 금융상품 판매에 치중된 점을 주목했다. 특정 금융사에 종속되지 않는 독립적 관점에서 고객 맞춤형 솔루션을 제공한다는 전략이다.

헤리티지 센터는 고액 자산가의 효율적인 자산 배분을 위한 ▲자산 구조 설계 ▲상속·증여 전략 ▲글로벌 자산 이전 ▲비즈니스 자문 ▲부동산 및 대체투자 ▲디지털 기반 자산관리 ▲패밀리 오피스 자문 등을 아우르는 최적의 자산운용 전략을 설계하고 지원할 예정이다.

특히 강점인 세무 및 재무 자문 역량을 바탕으로 부동산, 미술품 등 실물자산 중심의 대체투자까지 포괄하는 종합 자산관리 자문 서비스를 제공할 계획이다.

대체투자 분야에서는 시장에서 검증된 협력사 네트워크를 통해 신뢰성 높은 서비스를 제공하며, 전략에 대한 자문과 차별화된 솔루션 제공뿐 아니라 고액 자산가를 위한 지속적인 사후 관리에도 집중할 계획이다.

또한 PwC 글로벌 네트워크를 활용해 스위스, 싱가포르, 미국 등 해외 전문가들과 협업하며 국경을 넘나드는 자산 이전과 글로벌 세무 이슈에 대한 자문 서비스도 제공한다.

헤리티지 센터는 류길주 삼일PwC 마켓 담당 대표를 필두로 대체투자 전문가인 신상우 딜 부문 파트너가 센터장을 맡았다. 또한 고액 자산가 세무자문팀을 이끌고 있는 김운규·박주희 파트너와 이지혁 프라이빗 플랫폼 담당 파트너, 상법 전문가인 홍지윤 파트너, AI 특화 조직인 AX 노드의 정해민 파트너 등으로 구성됐다.

향후 기업에 제공 중인 자체 인공지능(AI) 에이전트 모델을 적용해 고액 자산가를 위한 AI 기반 맞춤형 자산관리 자문 솔루션도 선보일 예정이다.

신상우 삼일PwC 헤리티지 센터장은 "고액 자산가들은 단순한 금융상품 권유를 넘어 우리에게 객관적이고 신뢰할 수 있는 종합 자산관리 서비스를 원하고 있다"며 "그동안 쌓아 온 네트워크와 전문성을 바탕으로 객관적이고 신뢰할 수 있는 원스톱 토털 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



