◇신규 보임
▲편집국 미래산업부장 장소희
장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
[인사]블로터
2026년 01월 05일(월)
