완주군 사회복지사협회, 취약계층 위해 성금 기탁

전북 완주군 사회복지사협회가 소외 이웃을 돕기 위해 최근 이웃돕기 성금 210만2,000원을 군청에 기탁했다. 전북 완주군 제공 AD 원본보기 아이콘

전북 완주군 사회복지사협회가 지역 내 취약계층을 돕기 위해 회원들이 자발적으로 모은 성금을 전달하며 온정을 나눴다.

2일 완주군에 따르면, 완주군 사회복지사협회는 최근 군청을 방문해 이웃돕기 성금 210만2,000원을 기탁했다. 이날 전달식에는 유희태 완주군수와 유재현 회장을 비롯해 협회 관계자들이 참석해 나눔의 의미를 더했다.

이번 성금은 연말연시를 맞아 소외된 이웃을 돌보고자 협회 회원들이 마음을 모아 마련했다. 기탁된 성금은 전북사회복지공동모금회를 통해 관내 저소득층 및 복지 사각지대 가구를 지원하는 데 사용될 예정이다.

유재현 회장은 "현장에서 누구보다 이웃의 아픔을 가까이 지켜보는 사회복지사들이 정성을 모았다"며 "작은 보탬이지만 힘겨운 겨울을 보내는 이웃들에게 큰 힘이 되길 바란다"고 말했다.

유희태 완주군수는 "복지 현장 최일선에서 헌신하면서도 나눔에 솔선수범해 주시는 사회복지사 여러분께 깊이 감사드린다"며 "기탁해 주신 성금은 도움이 필요한 곳에 소중히 전달해 완주군의 복지 온도를 높이겠다"고 화답했다.





