의정부시, 요양보호사 자격증 취득 과정 참여자 모집

경기 의정부시(시장 김동근)는 맞춤형 직업교육 취업 프로그램 '요양보호사 자격증 취득과정'에 참여할 구직자를 모집한다.

참여 대상은 의정부시에 주소를 둔 40세부터 59세 중장년 구직자로, 취업 의지 및 가능성 등을 종합적으로 평가해 15명을 선발한다.

선발된 인원은 요양보호사 자격증 취득을 위한 이론·실기·실습 등 320시간의 교육, 취업 준비를 위한 직업 소양 교육을 받게 된다. 교육 후 자격증 시험에 응시할 수 있으며, 교육비 지원과 맞춤형 취업 알선 등 지속적인 취업 관련 서비스를 제공받는다.

참여 희망자는 1월 7일부터 23일까지 의정부시 일자리종합지원센터로 방문해 신청하면 된다.

이부근 일자리경제과장은 "다양한 맞춤형 직업교육을 운영해 구직자의 재취업 기회를 넓히고, 성공적인 취업까지 이어질 수 있도록 지속적인 지원과 노력을 기울이겠다"며 "시민들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



