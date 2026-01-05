본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

의정부시, 요양보호사 자격증 취득 과정 참여자 모집

이종구기자

입력2026.01.05 10:08

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 의정부시(시장 김동근)는 맞춤형 직업교육 취업 프로그램 '요양보호사 자격증 취득과정'에 참여할 구직자를 모집한다.

의정부시, 요양보호사 자격증 취득 과정 참여자 모집. 의정부시 제공

의정부시, 요양보호사 자격증 취득 과정 참여자 모집. 의정부시 제공

AD
원본보기 아이콘

참여 대상은 의정부시에 주소를 둔 40세부터 59세 중장년 구직자로, 취업 의지 및 가능성 등을 종합적으로 평가해 15명을 선발한다.


선발된 인원은 요양보호사 자격증 취득을 위한 이론·실기·실습 등 320시간의 교육, 취업 준비를 위한 직업 소양 교육을 받게 된다. 교육 후 자격증 시험에 응시할 수 있으며, 교육비 지원과 맞춤형 취업 알선 등 지속적인 취업 관련 서비스를 제공받는다.

참여 희망자는 1월 7일부터 23일까지 의정부시 일자리종합지원센터로 방문해 신청하면 된다.


이부근 일자리경제과장은 "다양한 맞춤형 직업교육을 운영해 구직자의 재취업 기회를 넓히고, 성공적인 취업까지 이어질 수 있도록 지속적인 지원과 노력을 기울이겠다"며 "시민들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

새벽 2시에 쏟아진 "주문" "주문"…마두로 체포, 피자집은 알고 있었다? 새벽 2시에 쏟아진 "주문" "주문"…마두로 체포, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'국민 배우' 안성기 별세…한국 영화사 산증인 영면

1억 거품 걷힌 K팝…'K-DNA'로 황금기 재도약

"비싸서 못먹는데"…산지에선 버린다는 딸기 무슨 일?

스캔들 '0'의 성자, 영화 지킨 투사…'영원한 어른' 안성기

한국 영화 70년, 안성기가 곧 역사였다

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

"외국계 기업 못 믿나?" 쿠팡 사태, 알리·테무 '불똥'…네이버 '반사이익'

새로운 이슈 보기