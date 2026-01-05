의정부시, 2026년 상반기 지역공동체 일자리사업 참여자 모집

경기 의정부시(시장 김동근)는 오는 13일부터 15일까지 '2026년 상반기 지역공동체 일자리사업'의 참여자 18명을 모집한다.

의정부시청 전경. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

지역공동체 일자리사업은 저소득층과 장기실업자 등 취업취약계층이 자립 기반을 마련할 수 있도록 지역특화자원을 활용한 공공일자리를 제공하는 사업이다.

사업 기간은 2월 9일부터 6월 26일까지이며, 모집 분야는 ▲문예숲 커뮤니티센터 운영지원 ▲전통문화시설 유지관리 및 환경정화 ▲기초 푸드뱅크 및 푸드마켓 운영지원 ▲일자리발굴 및 일자리센터 업무지원 ▲시민가드너를 통한 걷고 싶은 거리 조성 ▲도시농업공동체 지원을 통한 깨끗한 농지환경 조성 ▲신2나는 우리 마을 정원지킴이 등 총 7개 사업이다.

참여 자격은 사업개시일 기준 19세 이상 65세 미만의 근로능력이 있는 시민으로, 기준중위소득 70%를 초과하지 않으면서 재산이 4억 원 이하인 가구 구성원이다. 이 중 기준중위소득 60% 이하인 저소득층, 장기실업자, 장애인 등 취업취약계층을 우선 선발한다.

참여를 희망하는 시민은 신청 기간 내에 신분증과 자격증 등을 지참해 거주지 관할 동 주민센터(행정복지센터)로 방문해 신청하면 된다.

시는 소득과 재산, 연령 등을 종합적으로 고려해 선발자를 결정하며, 결과는 2월 첫째 주에 개별 통보할 예정이다. 자세한 모집공고는 의정부시 누리집 '채용공고'란을 통해 확인할 수 있다.

이부근 일자리경제과장은 "이번 지역공동체 일자리사업이 어려움을 겪고 있는 시민들의 자립에 실질적 도움을 줘, 민간일자리로 이동하는 디딤돌이 되길 기대한다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>