대전시 인구 12년만에 증가, 지난해 1572명 늘어

인구 반등 핵심은 청년 유입...20~30대가 전체의 60% 달해



전입 사유로 직업요인 36.9%, 결혼·분가·합가(24.8%), 교육(16%) 순

대전시 인구가 지난해 1572명 늘며 12년 만에 증가하는 기록을 세웠다. 특히 인구 반등의 핵심은 청년 유입으로 20~30대가 전체의 60%를 차지해 젊은 층이 찾는 도시로 부상했다.

2013년부터 12년 동안 인구 감소의 흐름이 2025년을 기점으로 상승 곡선으로 바뀌며 인구의 V자 반등이 실현됐다.

대전시 인구는 행정안전부 주민등록 인구통계를 분석한 결과, 2025년 12월 말 기준 144만 729명으로 나타났다. 이는 지난해 말(143만 9157명) 대비 1572명이 증가한 수치다.

시·도간 전입·전출 통계에서는 타지역에서 8만 173명이 전입하고 7만 7339명이 전출하며 총 2834명의 순 유입을 기록했다.

2025년의 인구 반등 핵심 동력은 역시 '청년'이었다. 12월까지의 연령별 전입 현황을 보면 20대(39.46%)와 30대(20.03%)가 전체 전입자의 약 60%(4만 7696명)를 차지했다.

전입 사유로는 취업 및 사업 등 '직업'요인이 36.9%로 가장 높았으며, 결혼·분가·합가(24.8%), 교육(16%), 주택(12.5%) 순으로 나타났다.

대전시는 2026년도에도 청년이 머물기 좋은 양질의 일자리 창출, 안정적인 주거 환경, 교육과 돌봄이 유기적으로 연결된 지속 가능한 산업 기반 인구 정책을 통해 도시 매력도를 높여 생활인구 유입을 높여갈 계획이다.

이장우 대전시장은 "12년 만의 인구 증가세 전환은 단순한 수치 변화를 넘어 대전의 미래세대가 꿈을 펼칠 수 있는 기반이 마련됐음을 의미한다"며 "앞으로 대전은 대한민국에서 가장 역동적이고 성장하는 도시로 확실하게 변화할 것"이라고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



