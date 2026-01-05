본문 바로가기
[포토] 장동혁 "강선우 뒷배 의심…김병기보다 힘이 센 윗선"

김현민기자

입력2026.01.05 09:58

[포토] 장동혁 "강선우 뒷배 의심…김병기보다 힘이 센 윗선"
장동혁 국민의힘 대표가 5일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.





