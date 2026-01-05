본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

산업은행, 지난해 정책펀드 출자사업 목표 초과 달성

오규민기자

입력2026.01.05 09:49

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

혁신성장펀드·반도체생태계펀드·원전산업성장펀드

한국산업은행이 국내 최대 정책 출자사업인 혁신성장펀드 등 산업은행이 조성을 추진한 모든 정책펀드의 지난해 조성 목표를 달성했다고 밝혔다.


산업은행은 홈플러스 사태 등 모험자본시장 위축 상황에서도 시장 수요 분석을 통해 우수 운용사와 민간출자자의 참여를 끌어낸 결과라고 설명했다. 올해 3월까지 예정된 추가 모집기한(Multi-Closing) 고려 시 최종 조성액은 더욱 증가할 것으로 예상된다고 덧붙였다.

산업은행은 2018년 정책 출자사업 개시 이후 매년 목표 조성액을 초과 달성하고 있으며, 재정 승수효과 13배를 시현하는 등 높은 정책 효과성을 입증했다고 설명했다. 예를 들어 2조5000억원을 재정 출자해 32조5000억원의 정책 펀드를 조성했다.


한국산업은행은 올해부터 국민성장펀드(간접투자분야)를 통해 출자사업을 지속할 예정이며 "국가대표 정책기관으로서 첨단전략산업 육성을 위한 선도적인 역할을 적극 수행할 계획"이라고 밝혔다.

산업은행, 지난해 정책펀드 출자사업 목표 초과 달성
AD
원본보기 아이콘




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"커피값 또 올랐어요?" 불만 쏟아지려나…영수증 200원 표기에 사장님들 난감 "커피값 또 올랐어요?" 불만 쏟아지려나…영수증 2... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

1억 거품 걷힌 K팝…'K-DNA'로 황금기 재도약

"퍼스트 레이디 아닌 첫번째 전사"…베네수엘라 영부인 정체는

"비싸서 못먹는데"…산지에선 버린다는 딸기 무슨 일?

'슈퍼리치'가 꼽은 2026년 키워드는 '이것'

"생후 3개월 아이 낳은 듯" 5.8㎏ 초우량아에 의료진도 화들짝

'국민 배우' 안성기 별세…한국 영화사 산증인 영면

1년새 주요 그룹 총수 주식평가액 35조 증가…이재용, 25조원에 육박

새로운 이슈 보기