[인사]개인정보보호위원회

입력2026.01.05 09:48

◆과장급


▲운영지원과장 양수연 ▲데이터안전정책과장 원세연 ▲조사1과장 윤여진 ▲사전실태점검과장 김해숙 ▲분쟁조정과장 고남현 ▲범정부마이데이터추진단 전략기획팀장 김은경




