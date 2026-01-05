본문 바로가기
동두천시, 허순 부시장 취임…"민선 8기 성공적인 마무리 역량 집중"

이종구기자

입력2026.01.05 09:46

허순 동두천시부시장. 동두천시 제공

경기 동두천시는 2026년 1월 5일 자로 동두천시 제40대 부시장에 허순 경기국제공항추진단장이 취임한다고 밝혔다.


허순 부시장은 1996년 공직에 입문해 30여년간 ▲경기도 여성가족국 여성정책과장 ▲기획조정실 규제개혁담당관 ▲경기도 인권담당관 등을 역임했다. 평소 소탈한 성격으로 조직 내 화합을 중시하며 소통에 앞장서 왔다.

허순 부시장은 5일 박형덕 동두천시장으로부터 임명장을 받고, 현충탑 참배를 시작으로 본격적인 업무에 들어갈 예정이다.


허순 부시장은 "동두천시에서 중책을 맡게 돼 영광스럽게 생각한다"라며 "그동안 쌓아온 행정 경험을 바탕으로 동두천시의 숙원 사업인 미군 공여지 문제 해결을 비롯한 주요 현안을 박형덕 시장을 보좌해 차질 없이 추진하고, 민선 8기의 성공적인 마무리를 위해 역량을 집중하겠다"라고 밝혔다.




동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
아시아경제

