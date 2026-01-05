카카오, 일반 대화부터 추론까지 가능한 하이브리드 AI 모델 공개

'카나나-v-4b-하이브리드' 성능 공개

자기점검 통해 환각 최소화…정확도도 높여

향후 AI 스스로 일반·추론 모드 전환하는 형태로

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 62,600 전일대비 500 등락률 +0.81% 거래량 892,462 전일가 62,100 2026.01.05 09:38 기준 관련기사 [AI시대, 일자리가 바뀐다]"김부장 아닌 김사장부터"…AI 특훈 나선 기업들 카카오, '2025 기술윤리 보고서' 발간…청소년 보호 체크리스트 개발"올해 가장 많이 오른 주식은 원익홀딩스…'국민종목'은 삼성전자" 전 종목 시세 보기 close 는 5일 가벼운 일상 대화부터 논리적 사고가 필요한 고난도 문제 해결까지 하나의 모델로 처리할 수 있는 자체 개발 신규 인공지능(AI) 모델 '카나나-v-4b-하이브리드'(Kanana-v-4b-hybrid)의 성능을 공개했다고 5일 밝혔다.

이 모델은 지난해 7월 오픈소스 AI 모델 플랫폼 '허깅페이스'를 통해 오픈소스로 공개한 '카나나-1.5-v-3b'를 토대로 개발됐다. 이미지를 텍스트로 변환하거나 이를 설명하는 수준을 넘어 정보를 종합하고 계산하며 스스로 검산하는 자기 점검 과정을 거치는 것이 특징이다.

카카오는 자체 개발 신규 인공지능(AI) 모델 '카나나-v-4b-하이브리드'(Kanana-v-4b-hybrid)의 성능을 공개했다고 5일 밝혔다. 카카오 제공 AD 원본보기 아이콘

이를 통해 AI 모델이 가진 환각 현상을 최소화하는 동시에 복잡한 형태의 표나 영수증, 수학 문제 등 복합적인 문제에서 발생하기 쉬운 계산 실수나 조건 누락을 줄이고 정확도를 높였다.

카나나-v-4b-하이브리드 모델의 높은 성능을 위해 카카오는 ▲기초 학습 ▲장문 사고 사슬(Long CoT) ▲오프라인 강화학습 ▲온라인 강화학습으로 이어지는 4단계의 학습 절차를 거쳤다.

한국어 논리 전개 능력에서의 경쟁력도 입증했다. 이 모델은 한국어 질문을 있는 그대로 이해하고 사고하도록 훈련됐는데, 한국어 질문을 영어로 번역해 사고한 뒤 재번역해 답하는 기존 글로벌 모델과 비교해 맥락과 논리가 우수하다는 설명이다.

이러한 한국어 성능을 바탕으로 대학수학능력시험(수능) 사회탐구나 수학 등의 문제에서 한국어 맥락을 정확하게 이해하며 높은 정답률을 기록했다. 한국의 교육 체계를 기반으로 하는 AI 학력 평가 벤치마크인 'KoNET(Korea National Educational Test Benchmark)'에서는 92.8점을 획득했다.

유사한 크기의 글로벌 모델안 큐웬3-VL-4B, 인턴VL3.5-4B, GPT-5-나노 등과의 성능 평가에서도 수학과 과학 등 복잡한 추론이 필요한 영역과 일반 시각 이해 능력에서 이들을 뛰어넘었다.

카카오는 향후 사용자가 모델을 선택할 필요 없이 AI가 질문의 복잡도를 스스로 판단한 뒤 일반·추론 모드를 직접 자동 전환해 동작할 수 있는 형태로 고도화할 계획이다. 이를 통해 하나의 대화창에서 단순한 질문과 복잡한 분석 요청에 대한 자연스러운 사용 경험을 제공하는 비용 효율적 모델을 선보일 예정이다.

김병학 카카오 카나나 성과리더는 "카나나-v-4b-하이브리드는 한국어 환경에서 가장 자연스럽고 정확하게 생각하고 답변할 수 있는 모델로, 일상과 복잡한 작업을 모두 하나의 AI에 맡길 수 있는 혁신적인 연구 성과"라며 "한국어에 특화된 높은 성능과 효율을 갖춘 자체 AI 모델 개발을 통해 글로벌 무대에서 경쟁력을 높이고 국내 AI 생태계 발전의 선도 역할을 이어가겠다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



