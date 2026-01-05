본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

신영증권, 창립 70주년 기념 신년 행사 개최

장효원기자

입력2026.01.05 09:41

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
신영증권, 창립 70주년 기념 신년 행사 개최
AD
원본보기 아이콘

신영증권은 지난 2일 병오년 새해를 맞아 창립 70주년을 기념하는 새해맞이 신년 행사를 개최했다고 5일 밝혔다.


신영증권은 창립 70주년인 2026년 병오년의 슬로건으로 '종심(從心)'을 선정했다. '종심'은 논어 위정편의 한구절로, 70세에 이르면 마음 가는 대로 행동해도 법도에 어긋나지 않는다는 뜻이다. 신영증권이 제시한 '종심'은 70년간 쌓아 온 원칙과 신뢰를 바탕으로, 변화 속에서도 흔들림 없이 정도를 지키며 나아가겠다는 의지를 담고 있다.

이날 신년 행사는 새해 첫 출근길 경영진과 임직원이 악수를 나누며 새해 인사를 전하는 것으로 시작됐다. 이어 떡국 점심 식사와 신년음악회 등 다채로운 프로그램이 진행됐다. 출근길에는 병오년을 기념하며 '말'을 모티프로 만들어진 다양한 기념품도 함께 나눴다.


신년음악회에서는 명화 OST를 통해 신영증권이 걸어온 시간과 기업의 헤리티지를 자연스럽게 되돌아볼 수 있는 무대가 펼쳐졌다. 이날 공연에서는 피아니스트 오은철, 바이올리니스트 윤종수, 더블베이시스트 김유성, 클라리네스트 신명, 기타리스트 이우현이 1955년 개봉한 영화 '모정'의 OST 'Love Is A Many-Splendored Thing'을 시작으로 영화 '사운드 오브 뮤직'의 OST 'My Favorite Things' 등 세대를 아우르는 영화들의 OST로 신영증권의 희망찬 새해를 응원했다.


신영증권 관계자는 "창립 70주년이라는 뜻깊은 해를 맞아 임직원 모두가 신영증권의 발자취를 돌아보고 세대를 넘어 회사의 역사와 그간 추구해온 가치를 되새길 수 있도록 이번 행사를 마련했다"며 "올 한 해도 고객에게 최적의 맞춤형 서비스 등을 제공하며 경쟁력을 공고히 할 수 있도록 지속 노력하겠다"라고 말했다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"커피값 또 올랐어요?" 불만 쏟아지려나…영수증 200원 표기에 사장님들 난감 "커피값 또 올랐어요?" 불만 쏟아지려나…영수증 2... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

1억 거품 걷힌 K팝…'K-DNA'로 황금기 재도약

"퍼스트 레이디 아닌 첫번째 전사"…베네수엘라 영부인 정체는

"비싸서 못먹는데"…산지에선 버린다는 딸기 무슨 일?

'슈퍼리치'가 꼽은 2026년 키워드는 '이것'

"생후 3개월 아이 낳은 듯" 5.8㎏ 초우량아에 의료진도 화들짝

'국민 배우' 안성기 별세…한국 영화사 산증인 영면

1년새 주요 그룹 총수 주식평가액 35조 증가…이재용, 25조원에 육박

새로운 이슈 보기