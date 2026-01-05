AI 인재 육성 집중… 서울시 '양재 AI 테크시티' 본궤도

연구·주거 복합공간 계획 수립안 점검

양재 AI 지구에 27만㎡로 조성 예정

인재 유치 및 AI 생태계 확보해 시너지

시, 행정·재정 지원 확대… 인재 확보

서울시가 양재동에 짓는 '서울 인공지능(AI) 테크시티'가 본궤도에 오른다. 시가 전국 지방자치단체 최초로 AI 인재를 위한 연구·주거 복합공간을 건립하는 사업이다.

5일 정비업계에 따르면 서울시는 양곡도매시장 부지와 일대 공공기여지를 활용해 조성하는 '서울 AI 테크시티' 사업에 대한 공간계획 수립안 점검에 나섰다.

서울시가 양재 AI 미래융합혁신특구 일대에 운영 중인 '서울 AI 허브' 내부 모습.

'서울 AI 테크시티'는 '양재 AI 혁신지구' 내 연면적 27만㎡ 규모로 들어선다. 기존 AI 허브(스타트업 육성 기관) 규모의 10배에 달하는 크기로 AI 산업 및 인재 집중 육성을 위해 추진됐다. 지난 2024년 AI 산업 지원시설 컨트롤타워이자 기술창업 육성 전문기관인 '서울 AI 허브'가 양재 혁신지구에 문을 열었지만 앵커시설로는 역할 수행에 한계가 있다는 판단이 반영됐다.

서울시는 지난해 공간계획 수립에 착수했다. '서울 속 AI 산업도시'를 콘셉트로 국내·외 대학원과 세계적인 연구기관의 AI 인재들에게 연구실과 주거공간을 한 번에 제공하는 게 골자다. 최근 진행한 중간 점검에서는 '서울 AI 테크시티' 세부 설립 계획은 물론 국내 AI 산업 지원 인프라 현황까지 확인했다. 인재 육성 외 AI 스타트업을 비롯한 각종 AI 혁신 생태계를 끌어들여 시너지를 극대화하겠다는 전략이다. '서울 AI 테크시티' 착공 예정 시점은 2028년이다.

서울시는 '서울 AI 테크시티' 조성을 기점으로 '양재 AI 미래융합혁신특구' 개발에 속도가 붙을 것으로 기대하고 있다. 시는 지난 2024년 서초구 양재동과 우면동 일대 약 40만㎡를 'AI 특구'로 지정했다. AI 분야에서 지역특화발전특구가 지정된 것은 전국에서 처음이다. AI 특구에는 특허법, 출입국관리법 등 6개 규제 특례가 적용 중이다. 특허 출원 시 우선적으로 심사해 기술의 빠른 상용화를 지원한다. 외국인 비자 발급 절차를 완화하고 체류 기간도 기존 3년에서 5년으로 늘려 해외 우수 인력 확보를 돕는다.

행정·재정 지원도 확대하고 있다. 연간 1만명의 AI 인재 양성을 목표로 AI 인력 수요에 적극 대응 중이다. 지난해에는 AI 등 이공계 분야 석사과정 장학금 제도까지 새로 만들었다. AI 기술 경쟁력 강화와 우수 인재 확보를 목표로 심화하는 이공계 인재의 해외 유출에 대응하기 위한 조치다. 하반기부터는 박사과정까지 지원 대상을 신속히 확대했다. 향후 고급 연구 인력인 '포닥(박사후연구원·post-doc)'까지 지원 범위를 넓혀갈 계획이다.





배경환 기자



