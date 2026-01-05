소도몰, 직영점 운영 경쟁력 강화 위해 전국 점장 세미나 개최

소도몰은 지난 12월 30일 서울 용산전자랜드 랜드홀에서 전국 각지의 직영점 점장들이 참석한 가운데 역량강화 세미나를 진행했다고 밝혔다. 이번 세미나는 직영점 운영 경쟁력을 높이고, 본사의 방향성을 공유하기 위한 자리로 마련됐다.

이날 세미나에서는 소도몰 박신영 이사가 연사로 나서 소도몰의 중장기 비전과 향후 사업 방향에 대해 소개했다. 박 이사는 변화하는 유통 환경 속에서 소도몰이 지향하는 가치와 직영점과의 동반 성장 전략을 중심으로 소통했다.

이어 강태구 본부장은 새롭게 도입 예정인 수발주 시스템에 대해 설명하며, 보다 효율적인 발주·재고 관리 체계 구축과 현장 운영 편의성 개선 방안을 공유했다. 해당 시스템은 점주들의 실무 부담을 줄이고 운영 효율을 높이기 위한 핵심 인프라로 소개됐다.

또한 강혜연 차장은 매출 증진을 위한 실무 중심의 교육을 진행했다. 매장 운영 사례를 바탕으로 한 매출 관리 방법과 고객 대응 전략 등을 공유하며, 현장에서 바로 적용할 수 있는 실질적인 노하우를 전달했다.

이번 세미나에는 전국 각지에서 소도몰 직영점을 운영 중인 약 100명이 넘는 점장들이 참석해 높은 관심과 호응을 보였으며, 현장에서는 질의응답과 자유로운 의견 교환도 함께 이뤄졌다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



