올해 62개 中企 수출컨소시엄, 해외시장 본격 공략

해외전시회, 수출상담회 등 참여

컨소시엄별 참여기업 모집 연중 실시

중소벤처기업부는 올해 총 62개 중소기업 수출컨소시엄을 구성, 해외시장 진출을 시작한다고 5일 밝혔다.

수출컨소시엄은 품목별 또는 시장별로 수출을 희망하는 중소기업들이 컨소시엄을 구성해 공동으로 전시회·상담회 등 현지 시장을 공략할 수 있도록 지원하는 사업이다. 중기부는 올해 보호무역주의 강화 등 글로벌 무역환경이 불확실해지는 점을 감안해 중소기업이 수출국 및 수출 품목 다변화를 적극 추진할 수 있도록 전년도 대비 39억원을 증액(24.5%)했다.

지난해 10월 2026년 수출컨소시엄 모집을 공고해 접수된 199개 컨소시엄 중 현지 시장 개척 활동의 전략성과 경쟁력 등을 중점 평가해 62개 컨소시엄이 이번에 선정됐다. 선정시에는 신청 수요와 함께 품목별, 시장별 균형을 고려했다. 품목별로는 뷰티와 패션 등 소비재 분야가 46.8%, 철강·기계금속 및 전기 등 산업재 분야가 38.7%이다.

수출컨소시엄별로 참여 중소기업 모집을 실시하며, 컨소시엄별 정보 확인과 참여 신청은 '중소기업해외전시포털' 홈페이지에서 확인할 수 있다. 컨소시엄별 구성이 완료되면 현지 시장조사 등 국내에서의 사전준비, 전시회 등에 참여하는 현지 파견, 바이어 초청 상담회 등 사후관리로 이어지는 3단계 해외시장 개척 활동이 진행된다.

이순배 중기부 글로벌성장정책관은 "수출컨소시엄은 해외시장 진출을 희망하는 중소기업이 공동으로 해외시장 개척 활동 계획을 수립하고 정부가 뒷받침하는 대표적인 정책으로, 주력 시장은 성과를 더욱 확대하고 신흥시장은 국가별 타깃팅 전략으로 개척해 나가도록 체계적으로 지원하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



