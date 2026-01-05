본문 바로가기
애큐온저축은행, 모임상품 '모이Go모임통장' 출시

문채석기자

입력2026.01.05 09:33

최고 연 2.7% 금리…4 이상시 최대 1000만원 우대

애큐온저축은행은 모임 회비 관리와 일정 공유 기능을 갖춘 '모이Go모임통장'을 출시했다고 5일 밝혔다.


애큐온저축은행, 모임상품 '모이Go모임통장' 출시
애큐온저축은행 모바일뱅킹 애플리케이션(앱)을 통해 모임원을 초대하고 회비 납부 현황을 확인할 수 있다.

회비 미납 모임원에겐 앱으로 회비 납부를 요청해 별도 연락 없이 관리할 수 있다. 모임원은 통장 잔액과 입출금 내역을 실시간 조회·공유해 투명한 모임 운영이 가능하다.


앱 내 모임 게시판과 모임 일정 기능도 제공한다. 모임 게시판에선 공지사항 등을 게시하고, 모임 일정에서는 캘린더를 통해 정기 일정을 등록하거나 입출금 내역을 함께 확인할 수 있다.


모임장은 1인당 최대 10개 계좌까지 개설할 수 있어 여러 모임을 동시에 관리할 수 있다.

금리는 기본 연 2.0%를 적용한다. 모임 인원 조건을 충족하면 연 0.7%포인트의 우대금리를 제공한다.


모임장 포함 2명 이상일 경우 500만원, 4명 이상이면 최대 1000만원 우대금리를 적용한다.


다음 달 28일까지 이벤트를 진행한다.


모임장 포함 2명 이상 모임을 구성하고 통장에 1만원 이상 입금하면 추첨을 통해 모임 지원금 100만원(2명), 모임 지원금 30만원(10명), 신세계백화점 상품권 5만원(30명), 스타벅스 상품권 1만원(100명)을 증정한다.


첫 이벤트 참여 후 모임 일정을 1개 이상 등록한 고객 중 50명을 선정해 깐부치킨 모바일금액권 2만원을 준다.


애큐온저축은행 관계자는 "단순 입출금 기능을 넘어 회비 관리, 일정 공유 등 모임 운영에 필요한 기능을 갖춘 차별화된 상품을 선보였다"며 "앞으로도 고객 맞춤형 금융 상품을 개발하는 데 집중할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

