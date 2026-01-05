"강원 지역 세무서 불균형 해소"…국세청, 21명 '핀셋 채용'

올해 9급 공채부터…2월2일부터 원서접수

3개월 이상 강원도 주민등록자 응시 가능

국세청이 강원 지역 세무서의 인력 수급 불균형을 해소하기 위해 올해 '국가공무원 9급 세무직 공개경쟁채용시험'부터 '강원권 지역구분 모집'을 시행한다고 5일 밝혔다.

국세청은 이번 채용을 통해 총 21명을 선발하며, 최종 합격자는 해당 지역에서 최소 5년간 근무하게 된다.

그동안 강원특별자치도 내 세무서들은 넓은 관할 구역과 수도권과의 정주 여건 차이 등으로 인해 인력 확보에 어려움을 겪어왔다. 이로 인해 강원 지역 외 연고자가 다수 배치돼 단기 근무 후 연고지로 복귀하는 사례가 반복됨에 따라 강원권 관서의 업무 연속성이 저해되고, 지역 실정에 맞는 세정 서비스 제공에도 제약이 있었다. 이에 국세청은 인사혁신처와 협의한 끝에 강원도에 연고가 있는 지역 맞춤형 인재를 별도 선발하기로 결정한 것이다.

응시는 2026년 1월1일을 포함해 연속 3개월 이상 강원도에 주민등록이 돼 있어야 가능하다. 원서는 다음 달 2일부터 6일까지 국가공무원채용시스템을 통해 온라인으로 접수한다.

국세청은 이번 강원권 지역구분 모집 제도가 단순히 신규 인력을 충원하는 것을 넘어, 지역 사회와 수험생 모두에게 실질적이고 긍정적인 변화를 가져올 것으로 기대하고 있다.

국세청 관계자는 "강원 지역 내 양질의 일자리를 창출함으로써 유능한 지역 인재의 외부 유출을 방지하고 청년들이 고향에 정착할 수 있는 기반이 마련되고, 강원도에 연고가 있는 수험생들에게는 생활 근거지 인근에서 안정적으로 공직 생활을 시작할 수 있는 최적의 기회가 제공된다"며 "지역 특성과 현지 실정에 밝은 우수 인력이 장기 근무함에 따라 더욱 전문적이고 연속성 있는 세무 행정 서비스를 기대할 수 있다"고 말했다.





