울산시, 보통교부세 9654억원 확보… 재정 숨통 틔운 ‘역대 최대’

2025년 대비 3.8% 증가



시 적극적 확보 활동 결실

"울산의 기여만큼 돌려받아야 한다"는 김두겸 시장의 뚝심이 통했다. 울산시가 2026년도 보통교부세로 9654억원을 확보했다.

이는 역대 최대 금액으로 전년도 9299억 원보다 355억원(3.8%) 늘어난 규모다.

이에 따라 울산시의 2026년 국가예산 확보액은 이미 확정된 2조 7754억원에 보통교부세 9654억원을 합산하면 총 3조 7408억원으로 전년 대비 2080억원(5.9%) 증가했다.

보통교부세는 국가가 재정이 부족한 지방자치단체에 교부하는 자주재원으로 용도가 정해진 국고보조금과 달리 지자체가 자율적으로 사용할 수 있다.

울산시는 정부의 어려운 재정 여건 속에서도 역대 최대 보통교부세를 확보하기 위해 보통교부세 교부세 산정의 근거가 되는 기초 통계를 정비하고 지속적으로 행정수요를 발굴해 왔다.

또 행정안전부를 수시로 방문해 울산의 재정 수요와 교부세 확대 필요성을 설명하는 등 다각적인 노력을 기울여 왔다.

울산시는 이번에 확보한 보통교부세를 바탕으로 주요 역점 사업을 차질 없이 추진할 계획이다.

시 관계자는 "교부세 확보 과정이 쉽지 않았지만 많은 이의 노력으로 역대 최대 규모 확보라는 성과를 거둘 수 있었다"라며 "내년에도 보통교부세 확보에 총력을 기울여 '인공지능(AI) 수도 울산' 실현과 지역 발전을 뒷받침하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>