본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

울산시, 보통교부세 9654억원 확보… 재정 숨통 틔운 ‘역대 최대’

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.05 09:31

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2025년 대비 3.8% 증가

시 적극적 확보 활동 결실

"울산의 기여만큼 돌려받아야 한다"는 김두겸 시장의 뚝심이 통했다. 울산시가 2026년도 보통교부세로 9654억원을 확보했다.


이는 역대 최대 금액으로 전년도 9299억 원보다 355억원(3.8%) 늘어난 규모다.

이에 따라 울산시의 2026년 국가예산 확보액은 이미 확정된 2조 7754억원에 보통교부세 9654억원을 합산하면 총 3조 7408억원으로 전년 대비 2080억원(5.9%) 증가했다.


보통교부세는 국가가 재정이 부족한 지방자치단체에 교부하는 자주재원으로 용도가 정해진 국고보조금과 달리 지자체가 자율적으로 사용할 수 있다.


울산시는 정부의 어려운 재정 여건 속에서도 역대 최대 보통교부세를 확보하기 위해 보통교부세 교부세 산정의 근거가 되는 기초 통계를 정비하고 지속적으로 행정수요를 발굴해 왔다.

또 행정안전부를 수시로 방문해 울산의 재정 수요와 교부세 확대 필요성을 설명하는 등 다각적인 노력을 기울여 왔다.


울산시는 이번에 확보한 보통교부세를 바탕으로 주요 역점 사업을 차질 없이 추진할 계획이다.


시 관계자는 "교부세 확보 과정이 쉽지 않았지만 많은 이의 노력으로 역대 최대 규모 확보라는 성과를 거둘 수 있었다"라며 "내년에도 보통교부세 확보에 총력을 기울여 '인공지능(AI) 수도 울산' 실현과 지역 발전을 뒷받침하겠다"라고 말했다.

울산시청.

울산시청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

새벽 2시에 쏟아진 "주문" "주문"…마두로 체포, 피자집은 알고 있었다? 새벽 2시에 쏟아진 "주문" "주문"…마두로 체포, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'국민 배우' 안성기 별세…한국 영화사 산증인 영면

1억 거품 걷힌 K팝…'K-DNA'로 황금기 재도약

"비싸서 못먹는데"…산지에선 버린다는 딸기 무슨 일?

스캔들 '0'의 성자, 영화 지킨 투사…'영원한 어른' 안성기

한국 영화 70년, 안성기가 곧 역사였다

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

이혜훈·한동훈 동시 겨냥한 국민의힘

새로운 이슈 보기