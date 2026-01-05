본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

임업진흥원, '나무의사' 1차 시험 이달 원서접수

대전=정일웅기자

입력2026.01.05 09:30

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국임업진흥원은 5~9일 '제12회 나무의사 자격시험' 1차 시험(필기) 원서를 받는다고 5일 밝혔다.


나무의사는 나무의 병충해를 예방하고 진단·치료하는 전문 인력이다. 산림보호법에 따라 자격을 취득했을 때 나무의사로 활동할 수 있다.

수목진료전문가 홈페이지 캡쳐. 한국임업진흥원 제공

수목진료전문가 홈페이지 캡쳐. 한국임업진흥원 제공

AD
원본보기 아이콘

응시자는 양성기관에서 관련 교육을 이수한 후 국가 자격시험에 합격해야 나무의사 자격을 취득할 수 있다.


1차 시험은 내달 28일 서울·부산·대구·광주·대전에서 시행한다. 시험은 수목병리학, 수목해충학, 수목생리학, 산림토양학, 수목관리학 등 5개 과목으로 구성된다. 문제는 객관식(5지 선택형)으로 과목당 25개 문항씩 출제된다.


원서 제출은 수목진료전문가 홈페이지에서 온라인으로 할 수 있다. 1차 시험 합격자는 4월 17일 수목진료전문가 홈페이지를 통해 발표될 예정이다.

한편 나무의사 자격시험 운영 업무는 내달 1일부터 관계 법령에 따라 임업진흥원에서 한국산림재난안전기술공단으로 이관된다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

새벽 2시에 쏟아진 "주문" "주문"…마두로 체포, 피자집은 알고 있었다? 새벽 2시에 쏟아진 "주문" "주문"…마두로 체포, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'국민 배우' 안성기 별세…한국 영화사 산증인 영면

1억 거품 걷힌 K팝…'K-DNA'로 황금기 재도약

"비싸서 못먹는데"…산지에선 버린다는 딸기 무슨 일?

스캔들 '0'의 성자, 영화 지킨 투사…'영원한 어른' 안성기

한국 영화 70년, 안성기가 곧 역사였다

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

이혜훈·한동훈 동시 겨냥한 국민의힘

새로운 이슈 보기