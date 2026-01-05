채널코퍼레이션, 이경훈 CAIO 영입…AX·日 공략 가속

"산업 현장 AX 이끌 것"

채널코퍼레이션은 일본 벤처캐피탈(VC) '글로벌브레인' 이경훈 한국 대표를 자사 부대표이자 최고인공지능책임자(CAIO)로 영입했다고 5일 밝혔다.

이경훈 CAIO는 일본 교토대학교를 졸업한 뒤 보스턴컨설팅그룹과 생성형 AI 스타트업 '아카(AKA)'를 거쳐 2018년부터 최근까지 글로벌브레인 한국 대표로 재직하며 한·일 크로스보더 스타트업 투자를 총괄했다. 또한 거대언어모델(LLM) 솔루션 기업 '올거나이즈', 로봇 인공지능(AI) 모델 개발 스타트업 '리얼월드'에서도 사외이사로 활동하는 등 AI·테크 산업 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 갖추고 있다.

이경훈 채널코퍼레이션 부대표.

글로벌브레인은 약 3조5000억원의 운용 자산(AUM)을 보유한 일본 최대 VC다. 국내에서는 채널코퍼레이션을 비롯해 올거나이즈, 힐링페이퍼(강남언니), 더플레이토(티로) 등 약 30여개 스타트업에 투자한 바 있으며, 자금뿐 아니라 피투자사들의 일본 시장 내 사업 확장까지 적극적으로 지원하고 있다.

이 CAIO는 AI 산업 생태계와 일본 스타트업 시장에 대한 높은 이해도를 바탕으로 채널코퍼레이션 합류를 결정했다. 채널코퍼레이션의 인공지능 전환(AX) 조직을 본격적으로 가동하고, 자사 및 고객사의 AX를 고도화하는 동시에 일본 시장 내 경쟁력 강화에도 집중할 계획이다.

이 CAIO는 "그동안 쌓아온 경험을 토대로 자사와 고객의 산업 현장의 AX를 이끄는 것은 물론, 일본 시장 확대에 독보적인 비즈니스 역량을 선보이는 데 집중하겠다"고 했다.





최호경 기자



