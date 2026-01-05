시몬스, 트윈슈퍼싱글 비롯한 침대 프레임 6종 출시

슈퍼싱글 매트리스 두 개를 한 프레임에

시몬스는 하우티(Hawti)·르벨르(Levelle)·테피(Tepi)·플래토(Flato)·올로 클래식(Olo Classic) 등 2026년 프레임 신제품 6종을 선보인다고 5일 밝혔다.

하우티는 시몬스가 새롭게 제안하는 트윈슈퍼싱글(TSS) 사이즈 프레임이다. 슈퍼싱글(SS) 매트리스 두 개를 하나의 프레임에 올려놓을 수 있어 각각의 프레임을 사용하는 것보다 편의성 및 공간 활용도가 뛰어나다. 독립적인 수면 환경을 선호하는 요즘 부부들에게 안성맞춤이라는 설명이다. 또 아트월 형태의 헤드보드와 내추럴오크 색상을 절묘하게 조합해 모던하고 고급스러운 호텔 침실 분위기를 자아낸다.

시몬스가 새롭게 출시한 트윈슈퍼싱글(TSS) 사이즈 전용 프레임 하우티(Hawti). 시몬스 AD 원본보기 아이콘

르벨르는 20세기 유럽 모던 가구 디자인을 현대적으로 재해석한 클래식함이 특징이다. 헤드보드와 풋보드의 높이를 동일하게 설계해 시각적인 안정감과 균형미를 구현했다. 테피는 미드 센추리 감성의 간결한 조형미가 돋보이는 프레임이다. 은은한 광택이 감도는 빈티지 컬러를 적용해 유니크하면서도 세련된 침실 분위기를 완성했다. 플래토는 미니멀 젠(Zen) 스타일의 저상형 프레임으로 동양적인 여백의 미를 강조한 단정함을 갖췄다. 헤드리스 구조와 낮은 프레임 설계를 적용해 공간 활용도가 높다.

시몬스의 2026 S/S 프레임 신제품. 왼쪽부터 르벨르(Levelle), 테피(Tepi), 플래토(Flato) 제품. 시몬스 원본보기 아이콘

스테디셀러 프레임 'D2178'과 '올로'도 리뉴얼했다. D2178은 기존 블랙 색상을 우드 경면을 적용한 내추럴블랙으로 변경해 고급스러운 느낌을 한층 더했다. 올로는 기존 헤드에 우드 몰딩, 린넨, 비스코스, 코튼 조합 소재의 프리미엄 패브릭을 적용해 자연스러운 감성을 담으며 '올로 클래식'이란 이름으로 재탄생했다.

프레임 신제품을 비롯해 시몬스 제품에 대한 자세한 내용은 시몬스 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



