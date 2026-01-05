본문 바로가기
사회
일반

춘천시, 캠프페이지 토양정화 완료…봄내체육관 '시민 품으로'

이종구기자

입력2026.01.05 09:25

봄내체육관 하부 제외 캠프페이지 토양오염 정화·검증 완료
봄내체육관 위해성평가 대상 인정 승인, 계속 이용 가능

춘천 캠프페이지 일원의 토양오염 정화가 마무리되고 캠프페이지 내 봄내체육관이 정부의 위해성평가 대상 인정 승인을 받아 시민 이용 기반이 마련됐다.

정화 완료된 봄내체육관. 춘천시 제공

정화 완료된 봄내체육관. 춘천시 제공

춘천시는 지난달 19일 봄내체육관 하부를 제외한 캠프페이지 일원의 토양오염 정화와 검증을 완료했다고 밝혔다. 캠프페이지 면적은 54만4127㎡로 이 가운데 오염된 토양 3만2038㎥를 정화 및 반출했다.


캠프페이지 부지는 과거 군사시설로 사용되며 토양오염 문제가 제기되자 국방부가 2011년 정화 작업을 실시했으나 2020년 문화재 조사 과정에서 오염토가 다시 발견되면서 춘천시와 함께 추가 조사와 정화를 추진했다. 이후 2022년 1월부터 단계적인 정화와 검증 절차를 거쳐 지난달 캠프페이지 토양오염 정화를 마무리했다.

이와 함께 지난달 30일 캠프페이지 내 봄내체육관이 정부로부터 위해성평가 대상 인정 승인을 받으면서 시민들이 체육시설로 계속 이용할 수 있는 제도적 근거도 마련됐다.


봄내체육관 하부의 오염토 정화를 위해선 시설물 철거 또는 장기간 사용 중단이 불가피한 상황이었다. 이에 따라 국방부는 관련 법령에 따라 위해성평가 방식으로 관리하는 절차를 신청했고 기후에너지환경부가 이를 승인했다. 국방부는 봄내체육관 하부 오염원에 대해 위해성평가 결과를 반영해 오염 확산 방지 조치와 지속적인 모니터링을 실시할 예정이다.


한편 캠프페이지 토양정화가 마무리됨에 따라 춘천시는 과거 시민들에게 큰 호응을 얻었던 봄내체육관 일원의 야외 수영장 '꿈자람물정원' 운영 재개 방안도 함께 검토할 계획이다. 꿈자람물정원은 2016년부터 2020년까지 여름철 운영되며 시민들의 높은 이용률을 보였으나 이후 토양오염 정화 사업과 문화재 발굴조사 등이 진행되면서 운영이 중단됐다. 시는 중단 기간이 길었던 만큼 시설 노후화 등을 종합적으로 고려해 단계적인 개선 방안과 운영 가능성을 검토해 나간다는 계획이다.

시 관계자는 "정화가 가능한 구간은 모두 마무리했고 봄내체육관 하부는 법에 따른 위해성평가 방식으로 관리하게 된다"며 "국방부의 관리 계획에 따라 오염 확산 방지와 모니터링이 이뤄질 예정"이라고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
